Стрелок открыл огонь по людям в США, погибли 11 человек

Вашингтон, 1 июня. При стрельбе в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) погибли 11 человек, сообщает городская полиция.

Инцидент произошел вечером в пятницу в одном из центральных районов города.

Полиция сообщает о большом количестве пострадавших. Однако на данный момент точное число не известно, как и степень тяжести ранений. Как сообщает CNN, среди раненых есть один сотрудник полиции. В больницы были доставлены шесть человек.

По предварительным данным, стрелял один человек. Ответным огнем полиции он ликвидирован.

Местным жителям сотрудники правоохранительных органов рекомендовали избегать района, где произошла стрельба.