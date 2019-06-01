Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России

Москва, 1 июня. С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.

Правила, подготовленные МВД России, привязаны к требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». После рассмотрения их и внесения поправок в правительстве РФ, 12 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.

«Принятое решение позволит сделать государственный надзор в сфере проверки выполнения требований к транспортным средствам в случае внесений изменений в их конструкцию более прозрачным и понятным», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отныне для того, чтобы «затюнинговать» свое авто, владельцу нужно получить положительное заключение технической экспертизы, выданное аккредитованной на проведение таких работ лабораторией. Следующим шагом станет обращение в ГИБДД, где нужно получить разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства.

После внесения изменений необходимо представить автомобиль на осмотр в то же подразделение Госавтоинспекции и получить свидетельство.

Как подчеркивают в МВД, разрешение на тюнинг будет выдаваться в течение трех рабочих дней после обращения в ГИБДД. Ускорить процесс до одного рабочего дня можно, направив заявление через портал Госуслуг.

Обращаться можно в любое подразделение Госавтоинспекции вне зависимости от места регистрации автомобиля.

Как сообщают «Известия», с июня споры по ОСАГО в России будут решаться с участием финансового омбудсмена.