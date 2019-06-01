Трамп рассказал, когда объявит о намерении баллотироваться на второй срок

Вашингтон, 1 июня. Президент США Дональд Трамп озвучил дату, когда официально объявит о своем выдвижении на второй срок.

«Я объявлю о своем участии в борьбе за второй президентский срок с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, Флорида в центре Amway на 20 тысяч мест», — написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Он призвал своих сторонников присоединиться к ним «на этом историческом митинге».

Трамп добавил ссылку на сайт, где можно купить билеты на данное мероприятие. Стоимость билетов не указана, но уточняется, что купить по номеру мобильного телефона можно только два билета, передает телеканал «360».

Трамп заявил о желании пойти на второй срок в конце марта, когда были озвучены результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом «российском вмешательстве» в выборы, прошедшие в 2016 году.

Ранее в пятницу Трамп назвал полностью закрытым вопрос о расследовании Мюллера, пытавшегося доказать, что в преддверии выборов 2016 года Трамп якобы вступил в некий сговор с Россией.

Напомним, расследование спецпрокурора, который искал доказательства того, что «Россия помогла Дональду Трампу стать президентом США», длилось почти два года. Оно обошлось федеральному бюджету в 30 млн долларов и закончилось полным провалом. Мюллеру не удалось найти никаких следов координации Трампа и Москвы в преддверии выборов — опозоренный специальный прокурор подал в отставку.