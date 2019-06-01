СМИ узнали о намерении США усилить военное присутствие в Польше

Вашингтон, 1 июня. Воинский контингент США в Польше может увеличиться на тысячу человек, сообщает газета Financial Times.

На сегодняшний день численность американского воинского контингента в Польше составляет 4,5 тысячи человек. По данным издания, Вашингтон может направить в восточноевропейское государство еще тысячу военнослужащих. Переговоры между США и Польшей по данному вопросу близятся к завершению.

Как сообщает газета, помимо увеличения численности американского контингента, повысится его оснащенность. В частности, речь идет об усилении компонента специального назначения. Кроме того, на территории Польши может быть создан совместный военный учебно-тренировочный центр.

Financial Times уточняет, что в ходе переговоров было решено отвергнуть предложение польского президента Анджея Дуды о создании в его стране американской военной базы, которую глава государства предложил назвать «Форт Трамп» в честь лидера США Дональда Трампа. Военнослужащие Соединенных Штатов будут размещаться на уже существующих объектах в разных частях страны. Военное присутствие, как того хотел президент Польши, может стать долгосрочным.

Соглашение о военном сотрудничестве между двумя странами может быть подписано 12 июня в ходе визита Дуды в США. Называется и другой срок — договоренность получит документальное оформление в сентябре, если понадобится больше времени на согласование деталей. В ходе рабочего визита в Соединенные Штаты президент Польши обсудит вопрос закупки американских истребителей F-35, а также другие проблемы сферы безопасности.

Познакомят Дуду и с потенциалом использования американского сжиженного природного газа, а также достижений США в области мирного атома. Сегодня Варшава рассматривает возможность строительства в Польше первой атомной электростанции при участии заокеанских партнеров. Издание подчеркивает, что официальные лица США лоббируют интересы американской корпорации Westinghouse как возможного участника совместного с Польшей проекта по строительству АЭС.

Как пишет «Газета.ру», Польша может стать участником разработанной Госдепом США программы ERIP, предусматривающей отказ восточноевропейских стран от произведенных в России и СССР вооружений.