Генпрокурора Украины Луценко не пригласили на заседание СНБО

Киев, 1 июня. Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на собрание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

Первое собрание СНБО после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского состоялось в пятницу при участии главы государства. Несмотря на то, что генпрокурор Луценко не был исключен из состава Совбеза, его не пригласили на заседание. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«На первое заседание при участии Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко», — написала Сарган.

По мнению пресс-секретаря, случившееся стало «досадной ошибкой неопытного секретаря», которая будет исправлена в следующий раз.

В последний день мая Зеленский своим указом обновил состав СНБО, исключив из него соратников экс-президента Петра Порошенко. Так, в состав Совета нацбезопасности больше не входят его бывший глава Александр Турчинов, подавший в отставку, экс-руководитель администрации президента Игорь Райнин, бывший начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко и министр информационной политики страны Юрий Стець.

Новыми лицами в составе СНБО стали Александр Данилюк, ранее назначенный секретарем Совета Нацбезопаности, глава администрации президента Андрей Богдан, министр финансов Оксана Маркарова, заместители руководителя администрации Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также вновь назначенный начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак. Возглавил СНБО Владимир Зеленский.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что на первом заседании СНБО Украины планировалось обсудить проблемы в угольной отрасли.