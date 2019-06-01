Чижов обвинил ЕС в «пассивном отношении» к происходящему в Косово

Брюссель, 1 июня. Евросоюз проявляет пассивное отношение к происходящему в Косово, миссия ЕС фактически не препятствовала операции косовского спецназа, проведенной в нарушение соглашений, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Комментируя события в Косово, Чижов рассказал о «пассивной позиции» ЕС к происходящему.

«Миссия ЕС по обеспечению верховенства закона, которая там находится, не только не препятствовала, но фактически соучаствовала в операции спецназа косовской полиции», — заявил дипломат, подчеркнув, что эти действия являются нарушением «соглашений, достигнутых при посредничестве самого Евросоюза».

В частности, речь идет о запрете на пребывание на населенном сербами севере Косово полицейских, вооруженных длинноствольным оружием. Чижов напомнил, что россиянина Михаила Краснощекова «по голове ударили прикладом не пистолета, а именно автомата».

Ситуация на Балканах в очередной раз обострилась после того, как на днях косовский спецназ провел рейд на территории Сербии и арестовал более 20 человек. Среди арестованных оказался российский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) Михаил Краснощеков. При этом поступали данные, что полицейские избили россиянина во время задержания, в связи с чем последний был госпитализирован.

После того, как МИД России и Миссия ООН в Косово выпустили заявления, Приштина освободила дипломата из-под стражи. В четверг Краснощекова доставили в Сербию, врачи диагностировали у него перелом скуловой кости и верхней челюсти.

В пятницу стало известно, что находящийся в белградской больнице российский дипломат объявлен властями Косово персоной нон грата. В МИД РФ действия косовских властей назвали «продолжением неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае». По данным министерства, данный инцидент «будет иметь далеко идущие последствия».

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.