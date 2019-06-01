В Госдуме отреагировали на изменение русских фамилий на Украине

Москва, 1 июня. В Госдуме назвали новые правила написания российских фамилий на украинском ненавистнической кампанией против РФ.

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что изменение написания ряда российских фамилий по новой редакции «Украинского правописания» является продолжением ненавистнической антироссийской кампании.

«Считаю, что продолжается деление по национальным, по религиозным признакам. Это продолжение какой-то кампании ненавистнической в отношении соседнего государства, братского государства», — приводит РИА Новости слова Шеремета.

Напомним, в конце мая украинское правительство утвердило новую редакцию «Украинского правописания», обязывающую изменить написание некоторых российских фамилий на украинском языке.

«Российские фамилий с окончанием на –ой будут передаваться в украинском языке через окончания –ий», — говорится в сообщении Института языкознания Академии наук Украины.

Согласно новым правилам, фамилия Донской, к примеру, будет передаваться на украинском языке как Доньский. Кроме того, в язык вводятся феминитивы — слова женского рода, обозначающие род деятельности: «поетка», «критикеса» и так далее.

Шеремет подчеркнул, что Украине следовало бы сосредоточиться на решении более сложных и актуальных вопросов, таких как восстановление экономики, прекращение гражданской войны и возвращение к выполнению минских соглашений.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал сохранить санкции против России до «возвращения Крыма».