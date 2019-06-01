Посольство России отреагировало на сообщения СМИ о переговорах с США по СНВ

Вашингтон, 1 июня. Посольство РФ в США опровергло озвученные в газете Washington Post данные о переговорах с Вашингтоном по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

В заявлении диппредставительства подчеркивается, что сообщение газеты о том, что «Вашингтон и Москва ведут переговоры о перспективах ДСНВ», вызывает недоумение.

«Нам о таких контактах ничего не известно. Отметим, что президент Российской Федерации В.В.Путин еще год назад в Хельсинки предложил Д.Трампу рассмотреть возможность продления Договора после 2021 года», — говорится в заявлении.

При этом дипломаты добавили, что до сегодняшнего дня ответа от американского президента так и не поступило.

Накануне старший директор Совета национальной безопасности Тим Моррисон сообщил журналистам, что Трамп примет решение о продлении Договора «не ранее 2020 года».

«Полагаем, что не только российской, но и американской стороне было бы интересно узнать, кто именно и на основании каких полномочий обсуждает будущее соглашения», — цитирует заявление российского посольства РИА Новости.

Ранее заявление Моррисона прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что СНВ-3 является «краеугольным камнем архитектуры международной безопасности, разоруженческой тематики».

По словам Пескова, «договор СНВ стоит на повестке дня и нуждается в обсуждении». И российская сторона постоянно пытается донести эту мысль до американских партнеров.

СНВ-3 является соглашением между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил, что после развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за США могут возникнуть проблемы с продлением СНВ-3. Лавров отметил, что «в Вашингтоне взяли курс на демонтаж договоренностей в сфере контроля над вооружениями».