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Политологи оценили вероятность отказа США от российских космических кораблей

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Политологи оценили вероятность отказа США от российских космических кораблей

Москва, 1 июня. США не успеют подготовить собственный «звездный флот» к 2022 году, когда планируется прекратить сотрудничество с Россией по запускам ракет. Об этом заявили политологи, опрошенные телеканалом «360».

Министерство обороны США ранее заявило, что с 2023 года сотрудничество с Россией по запускам ракет для вывода спутников буде завершено. Следующим шагом станет отказ от запуска носителей космических челноков. Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при космических пусках.

Отметим, сегодня российские «Союзы» являются единственными пилотируемыми кораблями, которые доставляют астронавтов к МКС. 

Политологи оценили вероятность отказа США от российских космических кораблей

В интервью телеканалу «360» немецкий политолог Александр Рар напомним о катастрофе с шаттлом NASA в 1986 году: при взрыве на 73 секунде полета погибли все семь членов экипажа.

По его мнению, Штаты не могут позволить себе новую катастрофу, а значит всю аппаратуру будут перепроверять по тысячи раз. Это однозначно скажется сроках введения аппаратуры в эксплуатацию.

По мнению политолога, сотрудничество Москвы и Вашингтона в сфере космоса продолжится, несмотря на все жесткие санкции. 

Американский политолог Эндрю Корыбко также уверен, что Штаты не успеют подготовить собственный флот к 2022 году. По мнению, Штатам потребуется на внедрение программы около 10 лет.

Ранее военный аналитик журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил планы США тем, что «в первую очередь этот запрет можно отнести к мерам санкционного характера». По его мнению, «это также недобросовестная конкуренция со стороны США».

Напомним, в настоящее время Соединенные Штаты Америки закупают российские ракетные двигатели РД-180. Силовые установки монтируются на ракеты-носители Atlas 3 и Atlas 5. Более того, космические ведомства двух стран сотрудничают в рамках программы Международной космической станции.

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Автор: Олеся Волкова
Источник: 360
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