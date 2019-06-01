Болтон назвал «торжеством демократии» выход Британии из Евросоюза

Вашингтон, 1 июня. США выступают за то, чтобы Великобритания покинула Евросоюз, как того потребовал ее народ, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. При этом он назвал Brexit «торжеством демократии».

В интервью газете The Daily Telegraph Болтон заявил, что США «страдали вместе» с Британией все это время.

«США отдают предпочтение тому, чтобы Великобритания следовала курсу, которого потребовал народ, и покинула ЕС. Это урок для каждого в торжестве демократии», — заявил Болтон.

По мнению политика, «перспектива влияния Великобритании как самостоятельного государства на мир выглядит куда более радужной». В частности, по его словам это может укрепить НАТО, поскольку будет «еще одна сильная и независимая страна, которая поможет альянсу быть более эффективным».

Соединенное Королевство должно было покинуть Евросоюз в марте текущего года, то есть через 24 месяца после подачи письменного уведомления о выходе. Но депутаты Палаты общин три раза отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которых премьер Тереза Мэй достигла в рамках переговоров с лидерами европейских стран.

Брюссель в марте предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая давала дополнительное время для окончания всех необходимых процедур по ее утверждению после принятия Палатой общин.

По окончании прошедшего экстренного саммита Евросоюза 11 апреля было решено отсрочить дату Brexit до 31 октября 2019 года.

В прошлую пятницу Мэй объявила, что покинет свою должность, а также оставит пост лидера правящей в стране Консервативной партии 7 июня. В конце своего выступления премьер не смогла сдержать эмоции. Мэй расплакалась, объявляя об уходе в отставку, сообщали «Известия».