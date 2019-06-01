Поклонники Ани Лорак раскритиковали новый образ певицы

Москва, 31 мая. Поклонники певицы Ани Лорак раскритиковали звезду за слишком откровенный наряд, которым артистка похвасталась на своей странице в соцсети Instagram.

Лорак опубликовала в Instagram несколько фотографий. При этом певица туманно подписала фото: «Твое внимание бесценно... Моя любовь бесконечна». Однако модные луки вызвали неоднозначную реакцию поклонников. Они раскритиковали звезду за выбор наряда и слишком откровенный вид.

Некоторые из них назвали брюки певицы «ползунками», другие — «рейтузами».

Некоторые из интернет-пользователей посоветовали певицы одеваться чуть скромнее.

«Вульгарной выглядит», — считает интернет-пользователь под ником alena_bokiy.

«Опустилась уже ниже плинтуса», — пишет ksushenka0111.

«Ой ой..ну гамашики», — прокомментировала alysiaminysia. «До подмышек уже подними штаны!» — пишет taniakoval777.

«Руки, как протезы», — критикует образ певицы dariya.bogacheva.

«Очень безвкусно, очень красивая женщина, но одета просто капец», — считает smirnovaen.

Другая половина поклонников поддержала певицу, выразив свое восхищение ее фигурой.

«Огонь! Каролина, вы в любом образе прекрасны, фигура шикарная», — пишет nochnaya__ten.

«В шоке от тех, кому не нравится образ. Очень стильно и смело. Ужасно, это когда талия занижена и копеечка наружу», — считает katesovina.

Отметим, неделей ранее Ани Лорак на 11-й ежегодной премии Topical Style Awards 2019 получила награду как самая стильная звезда. Как сообщала «Газета.ру», певица на премии рассказала, что после развода у нее началась новая жизнь. Певица также анонсировала скорый выход нового альбома.