Климкин рассказал о возможной политической карьере после отставки

Киев, 31 мая. Глава МИД Украины Павел Климкин после отставки не исключил начало своей политической карьеры. По его словам, он уже ищет себе «реальную команду».

В пятницу Климкин попросил депутатов Верховной рады отправить его в отставку. Он заявил, что решение об уходе с поста главы украинского МИД принял уже давно.

В эфире украинского радио «Новое время» Климкин заявил, что никогда не был и не хотел быть политиком, поскольку «это вызывало определенное презрение».

«Но теперь я понимаю, что это одна из опций, не только опций пойти в парламент, я ж не ищу теплых мест и медом там не намазано. Я просто разговариваю и ищу реальную команду», — заявил он.

Климкин рассказал, что уже общался с лидером партии «Голос» Святославом Вакарчуком, однако никаких конкретных решений достигнуто не было.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представления на увольнение Климкина, а также министра обороны страны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака. Климкин уже заявлял, что не исключает возможности баллотироваться в Верховную раду.

Выборы в Верховную раду должны были пройти в октябре этого года. Однако вступивший в должность президента Зеленский подписал указ о роспуске парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Несмотря на то, что некоторые депутаты пытались оспорить это решение, все парламентские фракции в конечном итоге согласились назначить внеочередные выборы на предложенную дату. Как объяснил Зеленский, причиной, побудившей его на подобный шаг, стало низкое доверие общества к депутатам.