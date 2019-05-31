Антиохийский иерарх не исключил низложения Варфоломея

Москва, 31 мая. В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха и низложения на нем Варфоломея.

Викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс в интервью РИА Новости прокомментировал возможность созыва Всеправославного собора по украинскому церковному вопросу.

Представитель Антиохийского патриархата подчеркнул, что признает патриарха Константинопольского, однако добавил, что «Константинопольский патриарх допускает ошибку».

«И если все православные Церкви соберут Собор без него и примут решение о низложении Константинопольского предстоятеля, то это возможно», — заявил он.

Священнослужитель добавил, что в Антиохийской церкви не хотят радикального решения вопроса и выступают за мир в Церкви.

«Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение, и чтобы церковный кризис в Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь», — добавил он.

В прошлом году патриарх Константинопольский Варфоломей I инициировал передачу непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии. Новая структура получила название «Православная церковь Украины».

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение.

В понедельник глава Русской православной церкви патриарх Кирилл осудил действия бывшего президента Украины Петра Порошенко, который создал так называемую ПЦУ. Он назвал политику Порошенко «пещерной» и нарушающей права человека. По его словам, создание бывшим президентом ПЦУ стало началом дискриминации украинцев даже не по принципу принадлежности к той или иной вере, а по принципу принадлежности к определенной религиозной организации.