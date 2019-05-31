Прекращение огня в сирийском Идлибе обсудили главы генштабов РФ и Турции

Москва, 31 мая. Главы генштабов ВС России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер обсудили меры по прекращению огня в Идлибе и обеспечение стабильности в регионе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В пятницу по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Герасимова и Гюлера. Стороны обсудили меры по прекращению огня в Идлибе и обменялись мнениями по обеспечению стабильности в регионе.

В сентябре в Сочи страны-гаранты перемирия в САР (РФ и Турция) подписали меморандум о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. В настоящее время в Идлибе находится более десятка разных формирований, включая террористов «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Вершинина, за последние полгода влияние боевиков распространилось почти на всю зону деэскалации в провинции Идлиб. Ранее на заседании Совета Безопасности ООН он сообщил, что Россия может гарантировать, что сирийский Идлиб не станет второй Раккой. По его словам, в случае с Идлибом «речь не идет о масштабной боевой операции».

1 Организация запрещена на территории РФ.