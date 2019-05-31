Сотрудникам ЧОП могут разрешить охранять российские аэропорты

Москва, 31 мая. Законопроект, разрешающий частным охранным предприятиям (ЧОП) охранять аэропорты, внесен в Госдуму.

Автором инициативы выступил член Совета Федерации Вячеслав Тимченко. В пояснительной записке уточняется, что закон вносит ряд поправок, согласно которым охрана аэропортов и объектов их инфраструктуры разрешена аккредитованным для этой цели юридическим лицами.

По мнению автора инициативы, монополия подразделений ведомственной охраны в этой области «приводит к неоправданной, значительной дополнительной финансовой нагрузке на бюджеты аэропортов с небольшим пассажиропотоком».

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили новую редакцию закона о частной охранной деятельности. Одно из нововведений предполагает государственно-частное партнерство в обеспечении безопасности объектов, которые в настоящее время находятся под охраной Росгвардии.

Закон, в частности, предполагает снять ограничения на привлечение охранных организаций в качестве соисполнителя при оказании профильных услуг.

Отметим, после трагедии в Керченском колледже депутат Госдумы Сергей Вострецов сообщил RT, что собирается разработать законопроект, согласно которому охраной учебных заведений в России сможет заниматься только Росгвардия.

По его словам, корректировка федерального законодательства в этой сфере необходима.