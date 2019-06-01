Генпрокуратура раскритиковала авиацию РФ после трагедии в Шереметьево. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Проблемы российской авиации
Катастрофа «Суперджета» в Шереметьево обнажила серьезные проблемы российской авиации. Такой вердикт и почти приговор вынес генпрокурор нашей страны Юрий Чайка в ходе выступления в Госдуме. По его словам, госпрограмма безопасности полетов не соответствует мировым требованиям, а надзорные проверки открывают множество технических пробелов. Серьезные вопросы вызывает у Генпрокуратуры и качество подготовки российских пилотов. Правда, что касается трагедии Шереметьево, в которой погиб 41 человек, ее расследование еще продолжается. И с выводами следствие пока не торопится.
Новые федеральные законы
Президент России Владимир Путин подписал более 10 федеральных законов. Они затронули в первую очередь социальную, экономическую и военную отрасли. В частности, российский лидер утвердил документ, позволяющий голосовать на региональных выборах гражданам без регистрации по месту жительства, но оформленным по месту пребывания. Вместе с этим уже на следующих выборах в Мосгордуму пройдет эксперимент по электронному голосованию, которое в случае успеха, вероятно, распространится в будущем и на другие регионы. Кроме того, президент подписал ограничения для иностранцев на военной службе — теперь они смогут заключать контракт не больше одного раза. Владимир Путин также утвердил законы о продлении амнистии капиталов, об основаниях для отзыва лицензии у банков и ряд других документов. Все они уже прошли третье чтение в Госдуме и одобрены Советом Федерации.
Отмена роуминга в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил отмену внутрисетевого роуминга. С 1 июня переплачивать за звонки в другие регионы России больше не придется, а все входящие на территории страны станут бесплатными. Впрочем, на новые стандарты операторы уже почти перешли заранее, но самое интересное, что опасность «уйти в минус», возможно, станет неактуальной и для соседей. Россия уже ведет переговоры о поэтапной отмене роуминга со странами Евразийского экономического союза — Арменией, Белоруссией, Киргизией и Казахстаном. Правда, этот процесс может занять весьма длительное время.
Новые правила медстрахования
Вместе с этим в России изменились и правила обязательного медицинского страхования. В ближайшие два года по всей стране пройдут диспансеризации и профилактические осмотры — они определят группу здоровья для каждого жителя страны. При выявлении хронических заболеваний пациенту назначат регулярное медицинское обследование. И, даже если он забудет о проверке, врачи и представители страховой компании обязательно ему напомнят. Кроме того, страховщики обязуются работать с жалобами граждан и, в случае чего, назначать экспертизу медицинских услуг.
Правила для призывников
Теперь «не откосить». Призывников, диагнозы которых вызвали в военкомате подозрения, будут отправлять на медицинское освидетельствование. Соответствующие поправки в закон подготовили в Министерстве обороны России. Нововведение позволит бороться с уклонистами от армии, которым недобросовестные врачи поставили ложные диагнозы. Согласно закону, медицинское освидетельствование можно будет производить неограниченное количество раз.
Задержание сотрудников МВД
Большое преступное сообщество раскрыто в Кабардино-Балкарии. В четверг 30 мая оперативники нагрянули не к кому-нибудь, а к своим коллегам — сотрудникам МВД. По итогам рейда были задержаны 12 человек — они подозреваются во взятках на общую сумму более 40 млн рублей. Под стражу попали как бывшие, так и действующие начальники из районной полиции и МВД. По версии следствия, с 2017 по 2018 годы они занимались незаконными перевозками спиртного в республике и получали за криминальные услуги солидное вознаграждение. Против фигурантов, имена которых не разглашаются, возбуждены уголовные дела о взятке в особо крупном размере, а также об организации и участии в преступном сообществе. Еще один участник ОПГ разыскивается следствием.
Микелла Абрамова выступила на «Детской Новой волне»
Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые показалась на публике после скандала в шоу «Голос. Дети». В дуэте с одним из победителей проекта Ержаном Максимом она выступила на «Детской Новой волне» с премьерой песни «Это любовь». Исполнительница отметила, что она готова к преодолению трудностей и осуждению со стороны завистников. Микелла продолжит заниматься вокалом. Напомним, что после «накрутки» голосов на конкурсе Первый канал пересмотрел итоги шоу. Организаторы приняли решение признать победителями всех участников финала «Голоса».
Итоги ЧМ-2019 по хоккею
Пусть не триумфально, но все же успешно завершилось выступление сборной России на чемпионате мира по хоккею. На турнире в Словакии наша команда выиграла бронзу, проиграв лишь один матч из десяти — Финляндии, которая и стала золотым призером. По возвращении в аэропорт Шереметьево сборную России встретили радостные болельщики — их, судя по всему, третье место ничуть не опечалило. И это не удивительно, ведь игру спортсмены показали весьма достойную. А нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский были и вовсе признаны лучшими в своих амплуа игроками чемпионата мира. Остается пожелать нашим хоккеистам высоких результатов и в следующем году.