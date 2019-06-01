Генпрокуратура раскритиковала авиацию РФ после трагедии в Шереметьево. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Проблемы российской авиации Катастрофа «Суперджета» в Шереметьево обнажила серьезные проблемы российской авиации. Такой вердикт и почти приговор вынес генпрокурор нашей страны Юрий Чайка в ходе выступления в Госдуме. По его словам, госпрограмма безопасности полетов не соответствует мировым требованиям, а надзорные проверки открывают множество технических пробелов. Серьезные вопросы вызывает у Генпрокуратуры и качество подготовки российских пилотов. Правда, что касается трагедии Шереметьево, в которой погиб 41 человек, ее расследование еще продолжается. И с выводами следствие пока не торопится.

Новые федеральные законы Президент России Владимир Путин подписал более 10 федеральных законов. Они затронули в первую очередь социальную, экономическую и военную отрасли. В частности, российский лидер утвердил документ, позволяющий голосовать на региональных выборах гражданам без регистрации по месту жительства, но оформленным по месту пребывания. Вместе с этим уже на следующих выборах в Мосгордуму пройдет эксперимент по электронному голосованию, которое в случае успеха, вероятно, распространится в будущем и на другие регионы. Кроме того, президент подписал ограничения для иностранцев на военной службе — теперь они смогут заключать контракт не больше одного раза. Владимир Путин также утвердил законы о продлении амнистии капиталов, об основаниях для отзыва лицензии у банков и ряд других документов. Все они уже прошли третье чтение в Госдуме и одобрены Советом Федерации.

Отмена роуминга в России Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил отмену внутрисетевого роуминга. С 1 июня переплачивать за звонки в другие регионы России больше не придется, а все входящие на территории страны станут бесплатными. Впрочем, на новые стандарты операторы уже почти перешли заранее, но самое интересное, что опасность «уйти в минус», возможно, станет неактуальной и для соседей. Россия уже ведет переговоры о поэтапной отмене роуминга со странами Евразийского экономического союза — Арменией, Белоруссией, Киргизией и Казахстаном. Правда, этот процесс может занять весьма длительное время.

Новые правила медстрахования Вместе с этим в России изменились и правила обязательного медицинского страхования. В ближайшие два года по всей стране пройдут диспансеризации и профилактические осмотры — они определят группу здоровья для каждого жителя страны. При выявлении хронических заболеваний пациенту назначат регулярное медицинское обследование. И, даже если он забудет о проверке, врачи и представители страховой компании обязательно ему напомнят. Кроме того, страховщики обязуются работать с жалобами граждан и, в случае чего, назначать экспертизу медицинских услуг.

Правила для призывников Теперь «не откосить». Призывников, диагнозы которых вызвали в военкомате подозрения, будут отправлять на медицинское освидетельствование. Соответствующие поправки в закон подготовили в Министерстве обороны России. Нововведение позволит бороться с уклонистами от армии, которым недобросовестные врачи поставили ложные диагнозы. Согласно закону, медицинское освидетельствование можно будет производить неограниченное количество раз.

Задержание сотрудников МВД Большое преступное сообщество раскрыто в Кабардино-Балкарии. В четверг 30 мая оперативники нагрянули не к кому-нибудь, а к своим коллегам — сотрудникам МВД. По итогам рейда были задержаны 12 человек — они подозреваются во взятках на общую сумму более 40 млн рублей. Под стражу попали как бывшие, так и действующие начальники из районной полиции и МВД. По версии следствия, с 2017 по 2018 годы они занимались незаконными перевозками спиртного в республике и получали за криминальные услуги солидное вознаграждение. Против фигурантов, имена которых не разглашаются, возбуждены уголовные дела о взятке в особо крупном размере, а также об организации и участии в преступном сообществе. Еще один участник ОПГ разыскивается следствием.

Микелла Абрамова выступила на «Детской Новой волне» Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые показалась на публике после скандала в шоу «Голос. Дети». В дуэте с одним из победителей проекта Ержаном Максимом она выступила на «Детской Новой волне» с премьерой песни «Это любовь». Исполнительница отметила, что она готова к преодолению трудностей и осуждению со стороны завистников. Микелла продолжит заниматься вокалом. Напомним, что после «накрутки» голосов на конкурсе Первый канал пересмотрел итоги шоу. Организаторы приняли решение признать победителями всех участников финала «Голоса».