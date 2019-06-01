Десятый благотворительный концерт «Я верю» прошел в Москве. ФАН-ТВ

В культурном центре «Москвич» прошел благотворительный концерт «Я верю». Площадка уже в десятый раз представляет детям-сиротам, а также детям из многодетных и неполных семей сказочное представление.

В этот раз сценаристы выбрали необычную тему: классическая история «Ромео и Джульетта» рассказана под песни группы Queen. История посвящена мальчику Никите, которого не понимают родители, и девочке Нике, которая растет без них. Исполнители главных ролей, в жизни также дружат.

«Я играю девочку-сироту, а он мальчика, которого не слышат родители, который хотел петь танцевать и быть на сцене. Мне было достаточно непросто вживаться в роль, но это очень круто, попробовать себя в других ролях, в другом человеке», — делается исполнители главных ролей Ника Ляпичева и Даниэль Улыбаев.

Почувствовать, что ощущают другие — сложная задача, признаются актеры. Ребята растут в полных семьях и, когда они сталкивались с трудностями, на помощь приходили их друзья. В спектакль интегрировали четырех детей из детских домов.

«Была придумана нехитрая история, она очень простая, но, как мне кажется, в ней есть несколько моментов, которые близки разным людям и слоям населения, в том числе, детям из детдомов», — считает сценарист Алексей Ляпичев.

Сценарист отмечает, в простой форме обычной истории хотелось донести светлые мысли о поддержке и о том, как можно почувствовать себя в роли другого: понять и проникнуться. Специально для этого тексты легендарной группы перевели и адаптировали. На большом экране появлялись слова для детей с разными возможностями здоровья.

«Меркури писал очень религиозные тексты. Часто даже группу считали христианской. И мне показалось, почему бы и нет. Почему не сделать для детей новое прочтение, ведь он именно об этом и поет, что его шоу должно продолжаться», — отмечает руководитель благотворительного проекта «Я верю» Диана Тевосова.

Из года в год гостями представления становится артисты эстрады. Этот год не стал исключением. Прохор Шаляпин поделился тем, почему является завсегдатаем этого представления.

«Я очень люблю детей и часто сижу в жюри детских музыкальных конкурсов. И мне нравится подпитываться энергией молодой. Потому что дети искренние, они очень любят все. Они не могут ошибаться. Поэтому я с удовольствием принимаю участие во всех благотворительных акциях, связанных с детьми», — делится артист.

Около тысячи зрителей и большинство из них — воспитанники детских домов. Перед началом им удалось устроить в холле дискотеку и познакомиться с другими ребятами. Специально для этого организовали командные игры и развлекательные зоны.