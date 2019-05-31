Подозреваемый в убийстве глава Раменского района не признал вину

Москва, 31 мая. Следственный комитет РФ подтвердил задержание главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в убийстве замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Своей вины подозреваемый не признал.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, уголовное дело возбуждено по части 1 ст.105 УК РФ «Убийство».

По данным следователей, в ночь на 2 мая Кулаков в Раменском районе, находясь в машине, убил свою 39-летнею знакомую, «к которой испытывал личные неприязненные отношения». С места убийства он скрылся.

В субботу в суде будет решаться вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения.

Ране телеканал РЕН-ТВ сообщил, что Исаенкова и Кулаков находились в интимной связи, о которой узнала супруга чиновника. Источники сообщали, что в автомобиле были найдены ДНК-следы Кулакова. После допроса его задержали.

Представитель регионального главка СК РФ Евгения Кирюшина сообщила ТАСС, что Кулаков свою вину не признал. На допросе он заявил, что видел жертву последний раз 29 апреля.

В пятницу стало известно, что Кулаков досрочно сложил полномочия главы района 29 мая.

Андрей Кулаков с сентября 2005 по декабрь 2015 года трижды избирался главой городского поселения Удельная Раменского района. С 31 декабря 2015 по ноябрь 2016 года по результатам конкурса занимал должность руководителя администрации Раменского муниципального района. В ноябре 2016 года он был назначен главой муниципального округа.