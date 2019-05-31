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Новости Сирии

Боевики обстреляли город Алеппо и две сирийские провинции

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Боевики обстреляли город Алеппо и две сирийские провинции

Москва, 31 мая. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин сообщил, что действующие в Идлибской зоне деэскалации в Сирии незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня.

Как отметил генерал-майор, в течение суток боевики обстреливали населенные пункты Хуайз, Хама, Сальба провинции Хама, Мамухия, Вади-Басур, Джубб-Эз-Зарур, Икко, Эль-Арейм, Сафсафа (дважды), Руейсет-Эскандер (дважды) провинции Латакия, районы Халаб-Эль-Джадид (дважды), Маканис-Эд-Дувайри города Алеппо.

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Автор: Тимур Румянцев
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