Москвичка добивается запрета продажи животных в зоомагазине. ФАН-ТВ

Жизнь обычной москвички развернулась в абсолютно неожиданную для нее сторону. Анна Кальниченко много путешествует, поэтому не планировала в ближайшее время заводить домашних животных, но в социальных сетях увидела фотографии погибающего в зоомагазине щенка и решила, что его необходимо спасать. В тот же день Анна поехала в магазин «Четыре лапы» и купила французского бульдога за 35 тысяч рублей. На следующий — щенка отвезли в ветеринарную клинику, где было поставлено сразу два диагноза: анорексия и парвовирусный энтерит. Второе заболевание в большинстве случаев оказывается смертельным. Но девушке и ее бульдогу по кличке Луна повезло, собака выкарабкалась. Щенок находится в стационаре больше недели. Анна уже потратила на лечение более 60 тысяч, и хоть Луне уже лучше, ей все равно еще нужна реабилитация.

«Я увидела в группе «Спасение французских бульдогов» пост о собаке, которая трясется в магазине. Там даже на видео видно, что собаке плохо. Я сказала на работе, что мне надо срочно туда ехать, взяла коллегу, и мы поехали ее выкупать. Я не планировала заводить собаку, просто сложилось так, что я, когда увидела эту фотографию, поняла, что не могу пройти мимо. Вот знаете, когда ты видишь и все, понимаешь, что если не ты, то вряд ли кто-то сможет это сделать. Я поехала и ее забрала. Мы приехали в магазин, я не проверяла все документы, то есть цель была забрать собаку и везти ее в ветеринарную клинику»,— вспоминает девушка.

Анна не раз приходила в зоомагазин «Четыре Лапы», в котором приобрела щенка, но сотрудники почему-то не особо хотят общаться. И даже отрицают факт того, что собака заболела у них. Сотрудники говорят, что это покупательница меньше чем за сутки довела собаку до такого состояния.

«Они сказали, что отдали мне полностью здоровую собаку, и анорексия, и обезвоживание начались уже у меня, но все понимают, что за пять часов это не может начаться. И парвовирусный энтерит, у него инкубационный период самый минимальный, даже у таких щенков — три дня до проявления симптоматики, это подтверждено врачами. У нас есть все справки. У нее симптомы начались на следующий день, она уже была очень плохая», — рассказывает Анна Кальниченко.

Съемочная группа ФАН-ТВ приехала в этот магазин с Анной. Девушка хотела в очередной раз попросить управляющего магазина объяснить, как такое могло произойти? Почему они продают больных животных? К нам никто не вышел, но Анна и не думала, что будет иначе. Управляющего магазина на месте не было, менеджера продавцы позвали не с первого раза. Да и толку от, что он пришел не было — ситуацию комментировать не стали. Только дали визитку с общим номером горячей линии, посоветовали звонить туда. Кстати, в этот раз в магазине клетки с собаками и кошками были уже пусты. Куда делись животные?

«Всех убрали, во всех магазинах их начали убирать. Были три щенка тут, тут был кот. И мне скидывают еще фотографии из других магазинов, там тоже пустые боксы», — поясняет Анна Кальниченко.

Поддержку в этой ситуации девушка нашла в организации общественного движения «НЕТОВАР», которая выступает за полный запрет продажи собак и кошек в зоомагазинах России. Теперь Анна присоединилась к ним и будет добиваться запрета продажи животных в магазинах.

«Мы с «НЕТОВАРом» хотим закон, который запрещает во всех магазинах по Москве, по России продажу животных. Законопроект, уже рассматривается. Как раз эта поправка в закон позволит убрать все эти случаи. Для магазина собаки, стоящие в этих боксах — это всего лишь реклама. Им нужно, чтобы мамы с детьми заходили, умилялись, все. Это не основной их заработок, никому не помешает этот отказ. Я не знаю даже почему, зачем они это делают. Почему они не могут сами отказаться?», — недоумевает активистка.

Новый член семьи Анны — Луна чувствует себя уже намного лучше. Девушка надеется, что скорее сможет забрать ее домой, ведь путь у щенка был не простой: из зоомагазина прямиком в клинику.