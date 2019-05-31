Захарова назвала попыткой замести следы «кражу» серверов СНБО Украины

Москва, 31 мая. Пропажа из здания администрации президента Украины серверов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) может быть попыткой предыдущего президента Петра Порошенко «замести следы», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова на своей странице в Facebook обратила внимание на то, что Порошенко получил «фантастические суммы от западных кураторов» на строительство «очередной «новой Украины».

«А тут — «за свой счет» пришлось все устанавливать президенту- бессребренику. Думаю, этот благотворительный трюк нужен был, чтобы потом замести следы», — считает Захарова.

При этом она отметила бездействие СБУ, когда Порошенко на свои деньги арендовал для СНБО оборудование у частной фирмы и установил его без надлежащей проверки.

В пошедший вторник секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что серверы, содержащие секретную информацию, пропали из ситуационной комнаты СНБО после вступления в должность нового президент Украины Владимира Зеленского.

Позднее представитель Порошенко заявил, что исчезнувшее оборудование было арендовано на личные средства бывшего главы государства. Он также добавил, что все оборудование было возвращено арендодателю, передает НСН.

29 мая украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту исчезновения серверов с секретной информацией.