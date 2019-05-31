Патриарх Кирилл освятил собор Воскресения Христова в Петербурге. ФАН-ТВ

Алые облачения священнослужителей и пасхальные песнопения — для верующих петербуржцев особенный день. 31 мая освятили главный храм Воскресенского Новодевичьего монастыря — собор Воскресения Христова. Торжественный чин освящения провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На Божественную литургию прихожане начали собираться еще с раннего утра, Родители вместе с детьми. Верующие из разных районов города приехали, чтобы побывать на торжественной церемонии. Десятки представителей СМИ: корреспонденты, операторы, фотографы. Церемонию освящения транслировали в прямом эфире.

«Мы испытываем такие чувства глубокие: хочется задуматься и о себе, и о жизни, и о вере. Чаще вот обращаться к вопросам веры, безусловно, храм к этому располагает, и этот особенно», — признается прихожанка Оксана Бигун.

Пятидесятиметровый собор Воскресения Христова венчает пятиглавие с позолоченными куполами. Строительство храма началось в 1849 году, первый кирпич заложили в присутствии императора Николая I. Возводили собор в русско-византийском стиле по проекту архитектора Николая Ефимова и инженера Николая Сычева. В революционные годы святую обитель разграбили, колокольню взорвали, церковные реликвии бесследно исчезли. Восстановление храма началось 20 лет назад. Одной из самых сложных задач было полностью воссоздать внутреннее убранство: 6000 кв.м росписи. На это ушло 7 лет работы. Руководили процессом петербургские иконописцы Николай и Наталья Богдановы.

Декор храма, как до революции, так и сейчас вдохновлен мозаиками венецианского собора Сан-Марко. Стены сооружения украшают изображения святых и восточной, и западной церквей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил внутреннее убранство собора. И подчеркнул важность сегодняшнего события в истории русской православной церкви.

«Вообще, все те, кто трудится по возрождению Русской православной церкви, совершают великое деяние. Те, кто видят совершаемое, все мы, участники этого, в полной мере еще не отдаем себе отчета в том, что происходит, великое состояние, в том числе состояние времени, не только места. Потом будем ясно осознавать участниками каких важных событий мы были в современной истории русской православной церкви», — заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Собор открыт для прихожан, в нем будут регулярно проходить богослужения. А священнослужители надеются, что следующим этапом восстановления монастыря будет воссоздание колокольни.