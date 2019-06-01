Вашингтон, 1 июня. Стенограммы состоявшихся в 2016 году разговоров экс-помощника по нацбезопасности американского президента Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, который на тот момент занимал должность посла России в США, не будут обнародованы. Как сообщает издание The Washington Post, соответствующее решение приняло министерство юстиции Соединенных Штатов.

Газета акцентирует внимание на том, что Миюнст, отказавшись обнародовать стенограммы, проигнорировал решение окружного судьи. Как заявили в самом министерстве юстиции, там не полагались на указанные записи для рекомендаций по вынесению приговора Флинну, который обвиняется в сокрытии фактов от ФБР, а также для установки его вины.

При этом Миюнст отказался от публикации закрытой части доклада специального прокурора Роберта Мюллера, которая касается Флинна.

В мае Эммет Салливан — окружной судья США в Вашингтоне — потребовал, чтобы Минюст обнародовал связанные с делом Флинна различные материалы, в том числе стенограммы любых аудиозаписей разговоров Флинна. К ним относятся и его беседы с официальными лицами РФ.

Весной 2017 года Флинн, на тот момент занимавший должность помощника президента по национальной безопасности, покинул свой пост. Причиной такого решения послужило то, что он не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Кисляком. 1 декабря 2017 года Флинну были предъявлены обвинения. Спецпрокурор Мюллер считает, что Флинн скрыл от ФБР факт того, что обсуждал с Кисляком ситуацию, возникшую после введения санкций в отношении России, которые стали реакцией США на инкриминируемое РФ вмешательство в американские выборы президента 2016 года.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году американские демократы обвинили нынешнего лидера США и его команду в связях с Россией. Мюллер в течение двух лет вел расследование, которое обошлось федеральному бюджету в 30 миллионов долларов и закончилось полным провалом: никаких доказательств «сговора» представлено не было. В конце концов опозоренный специальный прокурор подал в отставку. Президент России Владимир Путин, комментируя итоги расследования Мюллера, вспомнил о пословице «Гора родила мышь», которая употребляется, когда за громкими заявлениями следует крайне скромный результат.