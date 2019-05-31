Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Госдума изучит, какой ущерб Украина нанесла Крыму

30
0 Оставить комментарий

Госдума изучит, какой ущерб Украина нанесла Крыму

Москва, 31 мая. Государственная дума РФ намерена оценить, какой ущерб был нанесен Крыму за годы украинской власти. Тендер на соответствующее исследование стоимостью в 10 млн рублей нижняя палата российского парламента опубликовала на портале госзакупок.

Госдума предлагает изучить социально-экономическое устройство жизни крымской республики в период существования СССР, а также во время нахождения в составе Украины и, наконец, — в России. Кроме того, депутаты предлагают авторам исследования оценить ущерб, нанесенный Крыму украинскими властями с 1991 по 2014 годы. Победитель конкурса будет определен 11 июля.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.

По словам бывшего начальника Генштаба ВС Украины Владимира Заманы, в 2014 году украинская армия собиралась направить в Крым спецназ, чтобы «разблокировать» воинские части, однако в последний момент операция была отменена. При этом генерал признался, что не видел никаких документов, подтверждающих эту версию, но узнал о ней из разговоров с официальными лицами.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в свою очередь предположил, что десантирование украинских солдат в Крыму закончилось бы «севастопольским котлом», поскольку им пришлось бы иметь дело с хорошо подготовленной российской армией и враждебно настроенным местным населением.

infox - new
Автор: Антон Соколов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров