Госдума изучит, какой ущерб Украина нанесла Крыму

Москва, 31 мая. Государственная дума РФ намерена оценить, какой ущерб был нанесен Крыму за годы украинской власти. Тендер на соответствующее исследование стоимостью в 10 млн рублей нижняя палата российского парламента опубликовала на портале госзакупок.

Госдума предлагает изучить социально-экономическое устройство жизни крымской республики в период существования СССР, а также во время нахождения в составе Украины и, наконец, — в России. Кроме того, депутаты предлагают авторам исследования оценить ущерб, нанесенный Крыму украинскими властями с 1991 по 2014 годы. Победитель конкурса будет определен 11 июля.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.

По словам бывшего начальника Генштаба ВС Украины Владимира Заманы, в 2014 году украинская армия собиралась направить в Крым спецназ, чтобы «разблокировать» воинские части, однако в последний момент операция была отменена. При этом генерал признался, что не видел никаких документов, подтверждающих эту версию, но узнал о ней из разговоров с официальными лицами.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в свою очередь предположил, что десантирование украинских солдат в Крыму закончилось бы «севастопольским котлом», поскольку им пришлось бы иметь дело с хорошо подготовленной российской армией и враждебно настроенным местным населением.