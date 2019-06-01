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Сирия, 1 июня. Боевики «Тахрир аш-Шам» совместно с «Фронтом национального освобождения» контратакуют САА в Хаме. «Спящая ячейка» ИГИЛ1* напала на сирийскую армию в Дейр-эз-Зоре. В Ракке и Дейр-эз-Зоре курды принимают меры по предотвращению дальнейших терактов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: продолжили серию боевых вылетов в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивают атаки «Тахрир аш-Шам» и«Фронта национального освобождения», потеряла на несколько боевиков и ряд военной техники в Хаме.

«Исламское государство1: устроило засаду для подразделения САА в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла поселок, объединяет усилия с «Фронтом национального освобождения» и контратакует САА в районах Хамы на нескольких фронтах.

Курды: обнаружили в Ракке схрон с взрывчаткой, подготовленной для совершения следующего теракта, провели еще один рейд с арестами и задержаниями в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: усиливают охрану границ с Идлибом.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляна курдским отрядом самообороны на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

Местный источник новостей Liberation Afrin сообщил, что на дороге между городом Африн и Джандарис был расстрелян неизвестными автомобиль протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА). В нападении подозреваются курдские отряды самообороны, открыто враждующие с армией Турции и группировками, которые ее поддерживают. В автомобиле находился Джассим Аль-Салем, заместитель директора департамента военной полиции ССА, как передает новостной портал Step News Agency. Сам заместитель не пострадал.

Провинция Дейр-эз-Зор

Днем Twitter-канал Step News Agency сообщил, что боевики «Исламского государства» атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях поселения Бадия Сабихан на востоке провинции. Атака джихадистов была отбита без потерь.

Курдские силы безопасности «Асайиш» днем начали перекрывать на западе провинции КПП и усиливают охрану границ, чтобы начать крупную компанию по прочесыванию территорий Дейр-эз-Зора. Ранее курдские отряды уже провели ряд рейдов на востоке провинции, арестовав мирных жителей по подозрению в пособничестве ИГИЛ и ведению в провинции подрывной деятельности, передает канал Masar Press Net.

В городе Ат-Таяна взорвался автомобиль курдского патруля «Асайиш». В результате взрыва на месте скончался один курдский боец, передает канал Step News Agency. В конце дня «Демократические силы Сирии» (SDF) провели рейд в городе Руваш с обысками и арестами мирного сирийского населения по подозрению в членстве в «спящих ячейках» ИГИЛ, передает агентство Al Sharqia 24.

На дороге между городом Ат-Таяна и Дибан взорвался заминированный грузовик, о чем также сообщает агентство. Данных о пострадавших нет.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжили серию вылетов к позициям боевиков. Утром с воздуха были нанесены удары по укрытиям радикалов в предместьях города Маарет ан-Нуман, Аль-Латамина и в горном районе Джебель Аль-Завия, как передал новостной канал Baladi News. Второй боевой вылет сирийских военно-воздушных сил был совершен к поселению Хирш Бенин, Хан-Шейхун и Кафр-Увейд, где с воздуха были атакованы склады боеприпасов террористов. Данные о потерях в рядах боевиков уточняются. Авиаудар был нанесен по окраинам столицы провинции Идлиб, занятой радикальными группировками, сообщает местный источник On the Ground News. Информация о потерях среди джихадистов уточняется.

По неподтвержденным данным один из полевых командиров «Тахрир аш-Шам» былы замечен на наблюдательном турецком пункте на распределении боеприпасов и оружия, которые прибыли вместе с конвоем подкрепления, сообщает местный источник Harbieh Nadie.

Провинция Даръа

Военно-инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) расчистили от мин территорию площадью 3,3 га и уничтожили 41 взрывоопасный предмет в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра. Провинция Даръа была освобождена от джихадистских бандформирований летом прошлого года в ходе широкомасштабной военной операции правительственной армии. Тем не менее, брошенные тайники с боеприпасами и взрывчаткой «Исламского государства» до сих пор находят поисковые группы или местные жители.

Провинция Ракка

После серии нападений на контрольно-пропускные пункты и теракты в провинции курдские силы безопасности начинают принимать меры, сообщает информагентство Step News Agency. Курдское ополчение начало возводить бетонные заграждения и огораживать колючей проволокой свой контрольно-пропускные пункты, штаб-квартиры «Асайиш» оснащаются камерами наружного наблюдения. Как сообщает новостной портал ANHA News, в столице провинции Ракка в ходе курдского рейда сил безопасности «Асайиш» был обнаружен схрон, из которого изъяли 2 самодельных взрывных устройства и пояса смертников. Тайник был расположен в доме на улице Аль-Базель.

Провинция Хама

На севере провинции боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» пытаются замедлить наступление САА. Утром джихадисты атаковали правительственный конвой в районе долины Аль-Габ, как передал канал OGNreports. У города Аль-Хувейз сирийская армия столкнулась с боевиками «Фронта национального освобождения».

Днем «Фронт национального освобождения» заявил, что им был захвачен склад боеприпасов САА, передало агентство Step News Agency. Военно-воздушные силы Сирии атаковали радикалов у города Шахнараз и деревни Ас-Саяд. САА обстреляла территорию у турецкого наблюдательного пункта на северо-западе провинции, где укрываются джихадисты, передает местный источник в сети Twitter Mahmod Hamway.

Источник в сети Twitter (@jisrtv) передал сообщение о том, что протурецкие боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) ударили противотанковыми ракетами по позициям армии Сирии. Информации о потерях с какой-либо из сторон пока что не поступало.

Позднее новостной портал SANA News передал, что в ходе сражения у Аль-Хувейза правительственными силами был уничтожен заминированный автомобиль и ликвидирован террорист-смертник в «джихад-мобиле», а также сопровождавшие его боевики.

Провинция Эль-Кунейтра

Как сообщает новостной портал SANA News, инженерные подразделения САА обнаружили в ходе прочесывания территории провинции схрон боевиков «Исламского государства». По сообщению корреспондента SANA, из схрона были изъяты медицинские препараты американского производства, средства связи, в том числе спутниковой, несколько РПГ, минометов и гранатометов. Помимо внушительного арсенала их схрона были изъяты боеприпасы с ним. Некоторые предметы из тайника ранее принадлежали правительственным ведомствам или людям, которые были ограблены террористами до того, как они покинули провинцию в ходе наступления САА год назад.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)