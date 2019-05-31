СМИ сообщили о задержании главы Раменского по обвинению в убийстве

Москва, 31 мая. Следователи подозревают главу администрации Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в причастности к убийству замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Кулаков задержан по подозрению в причастности к убийству Исаенковой.

На данный момент официального подтверждения данной информации от Следственного комитета РФ не поступало.

Как сообщает РЕН-ТВ, Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Спустя три дня ее тело обнаружили в автомобиле Mercedes в лесополосе в Раменском. По данным экспертизы, причиной смерти стало удушение. По данным источника телеканала, в автомобиле были найдены ДНК-следы Кулакова. После допроса его задержали.

Источник KP.ru сообщил, что следователи полагают, что о связи главы района и местной активистки стало известно его супруге. По предварительным данным, Кулаков мог вызвать ее на разговор и в ссоре задушил.

В субботу, 1 июня, следователь планирует выйти в суд с ходатайством об аресте чиновника.