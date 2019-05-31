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МВФ приостановил сотрудничество с Киевом из-за роспуска Рады

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МВФ приостановил сотрудничество с Киевом из-за роспуска Рады

Киев, 31 мая. Международный валютный фонд временно приостановил сотрудничество с Украиной из-за проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«МВФ заявил, что они готовы сотрудничать с Украиной, я думаю, что программа будет дополнена серьезными вопросами, для реализации​​​. Но выборы нас фактически остановили. Но мы во взаимодействии с МВФ, мы не прекратили сотрудничество», — отметил он, выступая в эфире украинского ТВ.

Глава правительства уверен, что без финансирования из-за рубежа Украина не сможет справиться с вызовами, которые перед ней возникают.

Напомним, что во время своей инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил о роспуске парламента и досрочных выборах, которые намечены на 21 июля. Несмотря на то, что некоторые депутаты пытались оспорить это решение, все парламентские фракции в конечном итоге согласились назначить внеочередные выборы на предложенную дату.

По словам Зеленского, причиной, побудившей его на подобный шаг, стало низкое доверие общества к депутатам. Кроме того, есть юридическое обоснование для роспуска парламента — в нем с 2016 года не было коалиции.

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на пост депутата Верховной рады. Им оказался некий Владимир Пригладь, который баллотируется по одномандатному округу в качестве самовыдвиженца.

 

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Автор: Антон Соколов
Источник: Интер
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