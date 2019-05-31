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На Украине изменят правила написания русских фамилий

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На Украине изменят правила написания русских фамилий

Киев, 31 мая. Украинские власти утвердили новую редакцию «Украинского правописания», которое предписывает изменить написание некоторых русских фамилий. Документ опубликован на сайте Института языковедения Украины.

В частности, новые правила требуют писать фамилии с окончанием на «ой» через «ий», а фамилии, заканчивающиеся на «ский» или «цкий», писать с мягким знаком. Так, например, «Донской», согласно «Украинскому правописанию», будет написан как «Донський», а «Трубецкой» — как «Трубецький». Исключение составит лишь «Толстой». Написание этой фамилии будет одинаковым как на русском, так и на украинском языке.

Отметим, что во время общественного обсуждения эксперты выступили против переиначивания русских фамилий, сойдясь во мнении, что это приведет лишь к потере идентичности некоторых граждан, однако в итоге эти возражения были отклонены.

Напомним, что с 2014 года украинские власти начали проводить политику агрессивной украинизации населения и поддержки националистических движений. В 2017 году в стране вступил в силу закон об образовании, который запретил преподавание на любом другом языке, кроме украинского. Это вызвало широкий международный резонанс. Решение Киева раскритиковали Россия, Румыния и Венгрия. Будапешт даже пообещал приложить все силы для того, чтобы помешать процессу североатлантической и европейской интеграции Украины.

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Автор: Антон Соколов
Источник: Института языковедения Украины
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