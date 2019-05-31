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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель

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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель

Москва, 31 мая. Цена на нефть марки Brent впервые с 13 февраля опустилась ниже 63 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные бирж.

К настоящему моменту стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 4,58%, достигнув стоимости 62,34 доллара за баррель. Эта цена сохранялась с 13 февраля 2019 года.

Падение стоимости нефти продолжается второй день подряд. Эта тенденция вызвана глобальными рисками в энергетическом секторе, а также негативной макростатистикой из США.

На фоне падения стоимости нефти было зафиксировано укрепление российской валюты к доллару и евро. К настоящему моменту курс доллара опустился до 65,35 рублей, а курс евро составил 72,94 рубля.

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Автор: Артем Никулин
Источник: РИА Новости
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