ЦИК разрешил еще 40 организациям направить наблюдателей на выборы в Раду

Киев, 31 мая. Центральная избирательная комиссия Украины разрешила еще 40 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщает пресс-служба ЦИК.

ЦИК рассмотрела ходатайства общественных организаций и разрешила 40 из них иметь своих наблюдателей на выборах в Раду, которые пройдут 21 июля.

По данным на вечер пятницы, разрешение было предоставлено уже 90 общественным организациям.

В пятницу МИД Украины напомнил, что проживающие в России украинцы не смогут проголосовать на выборах в Раду. Дипломатическое ведомство добавило, что избирательные участки в России не будут открыты. Граждане Украины смогут проголосовать в других местах. Так, например, согласно данным МИД, будут открыты избирательные участки при посольствах Украины в Финляндии, Грузии и Казахстане.

Выборы в Верховную раду должны были пройти в октябре этого года. Однако вступивший в должность президента Зеленский подписал указ о роспуске парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Несмотря на то, что некоторые депутаты пытались оспорить это решение, все парламентские фракции в конечном итоге согласились назначить внеочередные выборы на предложенную дату. Как объяснил Зеленский, причиной, побудившей его на подобный шаг, стало низкое доверие общества к депутатам.

В пятницу в Киеве прошел съезд партии бывшего президента Украины Петра Порошенко. В преддверие досрочных выборов депутаты решили переименовать партию из «Блока Петра Порошенко — Солидарность» в «Европейскую солидарность». Сам же экс-президент стал главой политического объединения. Как сообщала «Газета.ру», политик пообещал значительные перемены, которые, как он рассчитывает, помогут удержать остатки власти.