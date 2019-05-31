Сирия 31 мая 22.30: ВВС Сирии совершили боевой вылет в Идлибе, в Хаме боевики обстреливают деревню. В Дейр-эз-Зоре снова взорвался автомобиль. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили ряд операций на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивают контрнаступление джихадистов на севере Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла поселок, объединяет усилия с «Фронтом национального освобождения» и контратакует САА в районах Хамы на нескольких фронтах.

Курды: провели еще один рейд с арестами и задержаниями в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: усиливают охрану границ с Идлибом.

Провинция Дамаск

Инженерными подразделениями Сирийской арабской армии (САА) было проведено гуманитарное разминирование в районе Джиб Хабана в пригороде Дамаска, как сообщает новостной портал SANA News. Собранные саперами снаряды и мины-ловушки были обезврежены и подорваны за чертой города.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) как сообщил Twitter-канал агентства Al Sharqia 24 провели рейд в городе Руваш с обысками и арестами мирного сирийского населения по подозрению в членстве в «спящих ячейках» ИГИЛ1.

На дороге между городом Ат-Таяна и Дибан взорвался заминированный грузовик, о чем также сообщает агентство Al Sharqia 24. Данных о пострадавших нет. Утром в Ат-Таяне взорвался заминированный автомобиль с бойцами SDF. Ответственность за оба взрыва пока не взяла на себя ни одна из радикальных группировок.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжили серию боевых вылетов на севере Хамы. Вечером с самолетов были нанесены точечные удары по укрытиям радикалов на подступах у города Хбит, сообщает канал Masar Press Net. Военно-воздушные силы Сирии также атаковали боевиков в районе города Кафр-Увейда, сообщает Twitter-канал (@lccsy). Информация о потерях среди джихадистов уточняется.

По данным источника в Twitter Sara Firth со своей стороны Турция усиливает охрану на границе с Идлибом. Ранее турецкие власти опасались, что из-за боевых действий САА в зоне «Большого Идлиба» количество беженцев из Сирии, бегущих из зоны боевых действий на территории Турции, резко возрастет. Тем не менее, Анкара продолжает направлять подкрепление для боевиков в зону конфликта и оказывать им военную и финансовую помощь.

Провинция Хама

Новостной портал SANA News сообщил, что боевики обстреляли деревню Камхана. Двумя днями ранее деревня уже оказалась под огнем радикалов, сообщалось о жертвах среди мирного населения.

Подконтрольный боевикам протурецкой группировки «Фронт национального освобождения» Twitter-канал (@alwataniaTahrer) разместил информацию, что в ходе контратаки у Кафр Набуды боевки сумели разрушить пулемет САА. Портал Step News Agency сообщил, что сирийская армия обстреливает позиции радикалов «Фронта национального освобождения» у турецкого пункта наблюдения у города Шир Магар.

Канал также отмечает, что в небе над границе Идлиб-Хама были замечены турецкие разведывательные самолеты. Ранее днем, поступили еще не подтвержденные данные о том, что один из полевых командиров «Тахрир аш-Шам» был замечен на распределении боеприпасов на турецком наблюдательном посту в Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)