Марков рассказал о вмешательстве Украины в выборы США

Временный поверенный США на Украине Кристина Квин должна будет расследовать факты вмешательства украинских и американских политиков в президентские выборы США 2016 года. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, смена посла на Украине — отражение процессов, происходящих в американском истеблишменте.

«Существует две Америки, — рассуждает Марков. — И они будут проводить разную политику по отношению к украинской власти».

Есть глубинное государство — это совокупность спецслужб США, включая ЦРУ и Пентагон, а также связанная с глубинным государством система фондов, плюс большое количество сенаторов и конгрессменов, СМИ, пояснил эксперт.

«Эти люди будут проводить политику диктата в отношении Украины и требовать вести борьбу с Россией до последнего украинца, — отметил политолог. — Это жесткое подавление русского языка, русской культуры и всех связей с Россией».

По словам собеседника ФАН, интересы именно этой группы, глубинного государства, были связаны с послом США на Украине Милой Йованович.

«Йованович сняли со своего поста за то, что она была одним из организаторов вмешательства украинских спецслужб в избирательный процесс США», — заверил Марков.

С ее стороны была зафиксирована попытка содействовать передаче информации, компрометирующей руководителя избирательного штаба нынешнего президента Соединенных Штатов Пола Манафорта. Также она была замешана в расхищении американской материальной помощи украинскому режиму.

Именно в этом ее обвинил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, напомнил собеседник ФАН. Кроме того, Йованович пыталась дискредитировать и самого президента США Дональда Трампа.

«[Госсекретарь США] Майк Помпео уже пообещал, что следующий посол будет лоялен Трампу. И политика Трампа на украинском направлении будет иной», — убежден Марков.

Неделю назад Трамп подписал указ о том, чтобы разведывательные службы Соединенных Штатов помогали расследовать вмешательство группы американских и украинских политиков в избирательный процесс США, напомнил политолог. И одной из задач временного поверенного США Кристины Квин будет расследование дела об этом вмешательстве.

«Перед ней также будет поставлена задача помогать расследованию фактов коррупции со стороны Джо Байдена, который на сегодня является главным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года», — предположил Марков.

Ранее стало известно о том, что на Украину прибыла временный поверенный США Кристина Квин. Об этом сообщило американское дипломатическое ведомство. До своего назначения в Киев Квин работала в американском посольстве в Париже. Там она занимала должность исполняющего обязанности заместителя главы миссии по экономическим вопросам.