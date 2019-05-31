Как «Эхо Москвы» пытается отмыть от крови преступную «империю» Ходорковского



Построенную на крови «империю» беглого олигарха Михаила Ходорковского разоблачил канал НТВ. В проведенном журналистами расследовании было подробно рассказано, как Ходорковский проворачивал финансовые махинации, позволившие ему стать мультимиллиардером. При этом он не гнушался самых грязных методов. Миллионы обворованных простых людей, которые имели глупость довериться беспринципному олигарху, мошенничество, покушения и даже убийства (например, мэра Нефтеюганска) — и все для того, чтобы вывести из страны, едва справившейся с дефолтом 1998 года, 51 млрд долларов народных денег.

Ужасает, не правда ли? Да, но только не «Эхо Москвы».

Эхо «империи»

Долг любого адекватного журналиста в такой ситуации — донести до аудитории правдивую информацию о Ходорковском и его «Кровавой империи». Десятки и сотни телеканалов и интернет-СМИ поддержали расследование коллег. И правда — не говорить о таком нельзя.

Пришлось и «Эху». Но как! Сначала на сайте появилась заметка о выходе фильма в подчеркнуто издевательском тоне (позаимствованном, к слову, у коллег из одной небезызвестной латвийской редакции). Мол, в фильме представлена только позиция следователей, а никакая не подлинная история. Тут и там мелькают псевдоироничные кавычки, ко всем описаниям преступлений Ходорковского добавлено слово «якобы». А в конце — как бы эффектная точка: высказывание самого Ходорковского о том, что ему-де «плевать».

Видимо, на правду, честь и совесть. А «Эху» — очевидно, на читателей.

Этюд в кровавых тонах

Этого «Эху» показалось мало, и спустя какое-то время на сайте появилось интервью с Ходорковским. Эдакая попытка превратить кровавого «императора», а проще — лжеца, вора и убийцу — в невинную овечку.

Ходорковский старательно строит из себя настоящего патриота, желающего для страны лучшего и претерпевшего за свои убеждения. Мол, жестокий режим попрал его лучшие устремления и на долгих десять лет отправил в тюрьму.

«Меня интересует будущее моей страны», — патетически заявляет Ходорковский.

Но кое-что остается за скобками. Правильно было бы: «Меня интересует, как в будущем выкачивать больше денег из моей страны». Ведь, как показала история, в 1990-х годах Ходорковского высокие материи не волновали совсем.

Беглый олигарх предлагает свой вариант будущего страны, правда, довольно своеобразный — без президента вообще. Очевидно, что за призывами построения «истинной» демократии кроется призыв к полной анархии. И не странно — ведь тогда никто не будет мешать воровать и убивать. В 1990-х эта анархия пошла Ходорковскому на пользу.

Не будем описывать дальше «Россию будущего» по версии Ходорковского: понятно, что за красивой картинкой кроется жажда личной наживы и ничего более. Очевидно, что опозорившегося олигарха устроит любое будущее — главное, удобное для него.

А «Эхо Москвы», видимо, не теряет надежд стать главным шутом при «императорском дворце», а потому так усердно живописует. Но не помогло ни это, ни попытки прикрыть своего любимчика и потенциального спонсора иронией в адрес НТВ: ирония оказалась несвежа, и оттого история Ходорковского начала смердить еще больше.

Ну, «Эхо», вы попытались. Не забудьте затереть под публикацией комментарии несогласных — у вас это здорово получается.

Не первый грех «Эха»

«Эхо Москвы» давно известно своими антироссийскими взглядами, но в последнее время редакция, похоже, даже не пытается их скрывать. Одним из наиболее ярких примеров можно назвать вопиющее проявление цензуры, от которой пострадал аккаунт Федерального агентства новостей на сайте «Эха Москвы». После пяти недель аргументированных дискуссий с пользователями и журналистами радиостанции ФАН угодил в бан. Наблюдатели назвали такие действие цензоров «репрессиями и откровенной цензурой».

О своеобразных взглядах на добро и зло, которых придерживаются на «Эхе Москвы», говорит и реакция журналистов «Эха» на скандал с петербургским депутатом Максимом Резником. Главный редактор Алексей Венедиктов и его команда удивительным образом «не заметили» скандала, в который угодил депутат Заксобрания. Уличенный в употреблении наркотиков «слуга народа» так и не заинтересовал расследователей «Эха Москвы», хотя в какой-либо симпатии к представителям власти «Эхо» ранее замечено не было.

Далеко не все гладко у Алексея Венедиктова и в семье. Как выяснило Федеральное агентство новостей, сын Венедиктова «любит» Родину приблизительно так же, как отец, незаконно и цинично уклоняясь от службы в армии.