Следственный комитет России проводит постоянную работу по защите прав несовершеннолетних

В Международный день защиты детей столичный Следственный комитет России подвел предварительные итоги работы по одному из основных направлений деятельности, связанному с расследованием преступлений в отношении детей, а также совершенных несовершеннолетними лицами.

Заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве, полковник юстиции Сергей Ярош рассказал, что защита прав и интересов детей, принципиальность при расследовании преступлений в отношении детей, всесторонняя помощь тем, кто стал жертвой преступных посягательств, — все это является важнейшим приоритетом работы Следственного комитета России. Все подобные дела следователи расследуют самым тщательным образом, чтобы докопаться до истины и исключить даже возможность какой-либо ошибки. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Недетская статистика

В ведомстве отметили, что следователи Главного управления СК РФ по Москве в первом квартале этого года возбудили 199 уголовных дел о преступлениях, совершенных как несовершеннолетними, так и в отношении них. 50 из общего числа дел были совершены подростками, по остальным 149 ребята признаны потерпевшими. Наибольшее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, зафиксировано в Южном административном округе столицы.

По качественному составу дел, в которых преступления совершены в отношении несовершеннолетних, около половины — это преступления против половой неприкосновенности, а 20% — это дела о преступлениях имущественного характера. Третьи по «популярности» дела — о преступлениях против жизни и здоровья.

«В деятельности ведомства огромное значение придается розыску пропавших детей. На все сообщения о пропаже ребенка следователи реагируют незамедлительно. В Главном следственном управлении эффективно налажено сотрудничество с добровольным поисковым отрядом «Лиза Алерт» и содружеством волонтеров «Поиск пропавших детей». Оперативность и командная работа с поисковыми отрядами безусловно приводит к положительным результатам», — пояснил заместитель руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве полковник юстиции Сергей Ярош.

В первом квартале этого года в Москве поступило 41 сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетних, при этом всего зарегистрировано 300 обращений о розыске несовершеннолетних. Получается, в более чем 86% случаев местонахождение ребенка устанавливается в течение нескольких часов.

Встречаются случаи ухода несовершеннолетних из детских домов. С учреждениями, где самовольных уходов совершается больше всего — их восемь, — также проводится профилактическая работа.

Помимо этого, сотрудники следственных подразделений не реже двух раз в месяц организовывают встречи с воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, оказывая им шефскую помощь.

По качественному составу более половины дел, в которых несовершеннолетние стали подозреваемыми, так или иначе касаются оборота наркотических средств, а треть — возбуждены после совершения преступлений имущественного характера.

В организации расследования подобных дел важное значение играет взаимодействие между следователем, органами полиции, специалистами-экспертами и сотрудниками контролирующих органов, поскольку без организации эффективного взаимодействия зачастую невозможно всестороннее и объективное установление и доказывание обстоятельств совершенного преступления.

В Главном следственном управлении активно продолжается работа по профилактике преступлений в сфере оборота наркотических средств и имущественных преступлений. Вместе с сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве организовываются совместные мероприятия по программе «Школа правопорядка».

Столичными следователями в департамент образования и науки города Москвы внесено предложение по занятости школьников. Городской экспертный совет родительской общественности департамента образования и науки города Москвы помог провести пять интеллектуально–профилактических игр «Брейн-ринг», 15 встреч с обучающимися в школах в рамках «Клуба Профессионал» и 25 встреч с родителями. Подобные интеллектуальные мероприятия — хорошее подспорье для развития правосознания у ребят и возможность привить новые интересы.

Дело московское, резонанс всероссийский

Порой в регионах попадаются очень сложные дела. Ход расследования уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений в отношении детей, находится на контроле в центральном аппарате СК России. Многие из них держит на личном контроле председатель СК России Александр Бастрыкин.

Например, в деле, где школьники сожгли сверстника. Из-за широкого общественного резонанса уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве, при этом его расследование поручено следственной группе.

Возбуждено оно было в конце января нынешнего года. Мальчик 2003 года рождения получил тяжелые ожоги, медики зафиксировали у него повреждения 98% тела. Четыре дня врачи боролись за его жизнь, но спасти мальчика, увы, не удалось. Изначально находившиеся с ним подростки дали одинаковые показания.

«Согласно их показаниям, в вечернее время 24 января ребята в подъезде дома распивали пиво и вдыхали пары бензина, чтобы получить токсическое опьянение. В какой-то момент один из подростков случайно опрокинул канистру на себя, облив бензином одежду. Затем по непонятной причине одежда на облившемся мальчике вспыхнула, сверстники попытались ее потушить и вызвали скорую помощь», — рассказал заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Москве, полковник юстиции Сергей Ярош.

Чуть позже была допрошена фельдшер выездной бригады скорой медпомощи ССиНМП имени А.С. Пучкова г. Москвы. Из ее показаний следует, что пострадавший подросток в шоковом состоянии сообщил: «Я считал их друзьями, а они облили меня и подожгли, теперь мне конец, я не выживу».

После этого двое его друзей были задержаны, а один частично изменил показания: после того как их друг облил себя бензином, они в шутку стали подносить к нему зажженные зажигалки, и в какой-то момент его одежда вспыхнула от одной из зажигалок. Мера пресечения для ее владельца была избрана в виде заключения под стражу, он стал подозреваемым в деле, возбужденном по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Затем следователи признали пострадавшего подростка потерпевшим, осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства (зажигалка, канистра, отпечатки пальцев), назначили судебно-медицинскую и химическую экспертизы. Была проведена очная ставка между подозреваемыми, которые настаивали на своих показаниях. Допрошены родные и учителя подростков, изучены их личные дела. В настоящее время следователи предъявили подростку обвинение в окончательной редакции, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на завершение расследования дела.

Еще одно резонансное дело стало известно в СМИ как дело о «девочке-маугли». В марте его возбудили против матери ребенка по двум статьям — «Покушение на убийство» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Девочка жила в жуткой антисанитарии, а яркие кадры с места жительства облетели многие СМИ, придав этому широкую огласку.

«По уголовному делу незамедлительно была создана следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников данного следственного подразделения, обладающие значительными познаниями в расследовании преступлений против несовершеннолетних и малолетних. В кратчайшие сроки следователи СК России провели многочисленные допросы и назначили ряд сложных судебных экспертиз», — пояснил заместитель руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве полковник юстиции Сергей Ярош.

Удалось установить, что мать девочки после смерти родителей очень сильно горевала, изменилось ее поведение: она стала замкнутой, уходила от общения с родственниками, пока вовсе его не прекратила. Также она перестала оплачивать счета за коммунальные услуги, накопив огромный долг — почти 700 тысяч рублей.

С 2017 года жильцы дома стали жаловаться матери девочки на неприятный запах из ее квартиры, на что последняя поясняла, что имеет проблемы с канализацией, но в ближайшее время запланирован ремонт. Также соседи периодически слышали плач ребенка в квартире, но при попытке выяснить обстоятельства плача звуки затихали.

7 марта женщина ушла из дома, оставив девочку одну. 10 марта квартиру удалось вскрыть, так как девочка кричала. Внутри сотрудники полиции застали жуткие антисанитарные условия: все было завалено хламом и бытовым мусором, спальных мест и продуктов питания не было. У девочки был обнаружен вросший в кожу пластиковый шнур, передавивший шею.

Ребенка госпитализировали, провод удалось оперативно извлечь. В тот же день мать вернулась домой, и ее поместили под стражу. Женщина пояснила, что ребенка она воспитывает одна, поэтому из-за подработок иногда вынуждена оставлять ее одну дома. К слову, последний уход был связан не с работой, а с любовными отношениями — женщина несколько дней ночевала у знакомого.

В ходе расследования дела для оценки действий должностных лиц органов системы профилактики Москвы организована проверка по статье «Халатность». Следствие планирует получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз, изъять и проанализировать сведения о телефонных соединениях и движении денежных средств по счетам обвиняемой, а также выполнить иные следственные и процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Профилактика, а не последствия

Специалисты в один голос уверяют, что предотвращение преступлений легче, чем устранение последствий. Именно поэтому СК России уделяет большое внимание вопросам профилактики совершения преступлений, в том числе в отношении детей.

Проводится разъяснительная работа в школах, направленная на предупреждение опасных ситуаций, в которые могут попасть дети. Размещаются материалы профилактического характера в социальных сетях и на официальных ресурсах Следственного комитета.

«Также специалисты СК РФ на постоянной основе принимают участие в рабочих группах различных департаментов и ведомств — в межведомственной постоянно действующей рабочей группе по вопросам профилактики негативных проявлений среди обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и науки города Москвы, на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве города Москвы. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на роль семьи в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Родители должны постараться найти время для общения и совместных занятий с ребенком, интересоваться, где и с кем их ребенок, открыто обсуждать с ним возникающие проблемы», — рассказал заместитель руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве полковник юстиции Сергей Ярош.

Также Центральный аппарат СК РФ и региональные управления проводят различные конкурсы для детей. Например, Московский главк на регулярной основе проводит конкурс «Безопасность глазами детей», на который принимаются стихи, рисунки, комиксы и социальные видео по темам безопасной жизнедеятельности. Разработаны специальные памятки для детей и родителей о том, как не стать жертвой преступления, с которыми каждый может ознакомиться на сайтах ведомства.