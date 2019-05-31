Зеленский планирует посетить Париж

Киев, 31 мая. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж, президент Французской республики Эммануэль Макрон поручил мне провести всю подготовительную работу для этого визита», — отметил он.

По словам главы французского МИД, Зеленский демонстрирует сильную волю и желание укрепить отношения между двумя государствами путем усиления их взаимодействия.

Напомним, что 4 июня Зеленский совершит свою первую зарубежную поездку в качестве президента и посетит Брюссель. Как ожидается, украинский лидер встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан Клодом Юнкером. Также не исключено, что Зеленский проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Североатлантического альянса.

Примечательно, что Зеленский уже провел переговоры с главами МИД Франции и Германии, а также встретился с сенатором США Робертом Портманом.

На прошедших в марте-апреле президентских выборах Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко — 24,45%. Таким образом, разрыв между кандидатами составил более 48%. Президент РФ Владимир Путин назвал результаты украинских выборов «провалом политики Порошенко».