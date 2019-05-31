EU Reporter назвал главный козырь Путина

Брюссель, 31 мая. Финансовые проблемы Евросоюза, провалившаяся миграционная политика, религиозные конфликты и участившиеся теракты привели к росту популярности президента РФ Владимира Путина в Европе. Такое мнение выразил автор бельгийского издания EU Reporter Генри Сент-Джордж, комментируя итоги недавних выборов в Европарламент, на которых большинство мест получили евроскептики и правые силы, открыто поддерживающие Россию.

Свои позиции в Европарламенте усилили «Европейский альянс народов и наций» (Италия), «Национальный фронт» Марин Ле Пен (Франция), «Партия Брекзита» Найджела Фараджа (Великобритания), «Венгерский гражданский союз» Виктора Орбана, две «Партии свободы» (Австрия, Голландия), а также «Альтернатива для Германии».

Сент-Джордж напомнил, что возглавляющий «Европейский альянс народов и наций» заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини в свое время появлялся в футболке с портретом Путина, Ле Пен восхищалась его внешнеполитической позицией в условиях колоссального давления на Россию, посещавшие Крым депутаты из «Альтернативы для Германии» считают российского лидера гарантом безопасности в Европе, а канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер Венгрии Виктор Орбан вели с ним переговоры о поставках газа.

«Путин стал символом «консервативного сопротивления». Главный козырь его руководства — это альтернативное будущее. Вот почему прагматичная политика Путина, в которой суверенитет и консерватизм сочетаются с налетом хладнокровной северной решимости, вызывает такое восхищение, причем не только за пределами Европы», — говорится в статье.

По словам Сент-Джорджа, сегодня европейцам нужен сильный лидер, который даст Старому свету утраченную стабильность, а не банкиры и магнаты. Автор EU Reporter даже предположил, что если бы Путин каким-то образом участвовал в выборах в Европарламент, то он получил бы абсолютное большинство голосов.