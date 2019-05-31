Эксперт Минздрава назвал самый простой способ бросить курить

Москва, 31 мая. Наиболее удачные попытки бросить курить люди совершают, когда сами принимают решение бросить эту пагубную привычку. Таким образом, наиболее важным фактором в ее преодолении является сила воли.

Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал член Координационного совета по борьбе против табака при министерстве здравоохранения РФ Виктор Зыков.

«Как правило, большинство людей бросают, когда они сами принимают такое решение. То есть силой воли. Но какая-то часть курильщиков бросает табакокурение с помощью медицинской помощи», — рассуждает эксперт.

В случае обращения к врачу для лечения зависимости от табака используются разного рода медицинские препараты. При этом прием у врача и беседа с ним однозначно поможет бросить курить, подчеркнул Зыков.

«Лучше всего, конечно, бросать самим, но если человек точно не может бросить сам, необходимо обращаться за медицинской помощью», — резюмировал эксперт.

31 мая отмечается День отказа от табака, или Всемирный день без табака. Этот день был установлен Организацией Объединенных Наций в 1988 году.

Ранее министерство здравоохранения России выступило с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах и кафе. В интервью Федеральному агентству новостей член Координационного совета по борьбе против табака при министерстве здравоохранения РФ Виктор Зыков объяснил опасность курения кальяна в ресторане.

По его словам, в колбах и шахтах курительного устройства неоднократно находили множество инфекционных агентов, способных вызывать опасные заболевания. В частности, специалистами были обнаружены палочка Коха и вирус гепатита.

31 мая вся планета отмечает День отказа от табака. Памятная дата была учреждена ООН в 1988 году.