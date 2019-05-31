Саакашвили не нашел изменений на улицах Киева после своего возвращения

Киев, 31 мая. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил мнение, что в столице Украины почти ничего не изменилось, пока он отсутствовал.

Во вторник президент Украины издал указ о возвращении гражданства Саакашвили. На следующий день политик вернулся в Киев.

«Во-первых, в Киеве почти ничего не изменилось, не знаю, хорошо ли это. А второе — у людей появилась надежда. Не изменилось много чего инфраструктурно, не изменились условия жизни», — заявил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

Политик добавил, что его ожидания состоят в том, чтобы «сохранить эту надежду и сделать вещи, на которые надеются люди».

Саакашвили получил украинский паспорт и был назначен на должность губернатора Одесской области в 2015 году. В ноябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко освободил Саакашвили от занимаемой должности. По словам Порошенко, Саакашвили не смог выполнить свои обещания по развитию Одесской области. При этом в регионе значительно ухудшились экономические показатели за время работы Саакашвили в должности губернатора.

Летом 2017 года Саакашвили был лишен украинского гражданства указом Порошенко, когда находился за пределами Украины. Позднее Саакашвили проник на территорию Украины из Польши, прорвав оцепление на пограничном пункте во Львовской области в сопровождении своих сторонников. 16 февраля 2018 года политик покинул территорию Украины, вылетев чартерным рейсом в Польшу. Позднее бывший президент Грузии заявил, что его незаконно выдворили с территории Украины.

Один из лидеров партии Саакашвили «Рух новых сил» Давид Сакварелидзе уже заявил, что это объединение примет участие в предстоящих внеочередных парламентских выборах, передавал RT.

Однако сам Саакашвили по прибытии в Киев заявил, что не планирует участвовать в парламентских выборах: «Ни на какие выборы я не пойду, и я не вел переговоры ни про какие назначения». При этом бывший глава Одесской области подчеркнул, что не намерен уходить из политики и готов помогать президенту, сообщала «Газета.ру».