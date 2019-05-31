В Минздраве предупредили о вреде систем нагревания табака

Москва, 31 мая. В системах нагревания табака используется табак, поэтому они не могут не наносит здоровью вред аналогичный вреду от обычных сигарет. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал член Координационного совета по борьбе против табака при министерстве здравоохранения РФ Виктор Зыков.

«Система нагревания табака — это новый вид современной курительной трубки, мундштука, — пояснил эксперт. — Там употребляется тот же самый табачный лист, и вред от него такой же».

По словам эксперта, любое табачное изделие наносит вред организму, как бы оно ни употреблялось.

«Есть жевание, нюхание, сосание, курение табачных изделий, — перечисляет собеседник ФАН. — Здесь от способа потребления будет зависеть лишь то, какой впоследствии у человека будет вид рака или заболевание. Если это жевательный табак, то у человека будет рак гортани или пищевода, если курительный — рак легкого».

То есть системы нагревания табака просто расширяют спектр заболеваний, вызываемых табакокурением, объяснил Зыков.

«Это табак, табачный лист. На этом дискуссию нужно заканчивать. У нас уже была эта история, когда в 1980-х годах покупателям были представлены «легкие» сигареты», — напомнил Зыков.

Тогда также говорилось о снижении вреда, наносимого курением, но на самом деле заболеваемость была аналогичной, констатировал собеседник ФАН.

«Люди стали покупать в два раза больше легких сигарет. Курильщики также стали глубже вдыхать, и выросла заболеваемость аденокарциномой легкого за счет того, что дым попадал в мельчайшие альвеолы легкого», — отметил эксперт.

Ранее с инициативой запретить курение кальянов в кафе и ресторанах выступил Минздрав РФ. В интервью ФАН член Координационного совета по борьбе против табака при министерстве здравоохранения РФ Виктор Зыков рассказал, в чем именно заключается основная опасность курения кальяна.