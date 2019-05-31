Минздрав рассказал, когда Россия сможет полностью отказаться от табака

Москва, 31 мая. Запретить табак в России станет возможно, когда распространенность его употребления снизится до минимума. Для этого в России должны курить хотя бы менее 5% граждан. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал член Координационного совета по борьбе против табака при министерстве здравоохранения РФ Виктор Зыков.

По его словам, когда количество курильщиков в России снизится до этого показателя, можно будет вести дискуссию о том, чтобы полностью запретить продажу табачных изделий на территории РФ. Таким образом, сигареты и другие табачные изделия в российском законодательстве будут приравнены в юридическом статусе к запрещенным веществам, в том числе наркотикам.

Однако то, насколько быстро это произойдет, зависит от того, насколько эффективно государством будут внедряться меры по борьбе с табакокурением, отметил эксперт.

«Учитывая то противодействие [со стороны табачных компаний], которые сейчас есть, мы далеко не уйдем. А если будет быстрое, поэтапное движение вперед в этом направлении, в том числе если будут регулироваться электронные средства, тогда можно ожидать полного отказа России от табака», — выразил надежду собеседник ФАН.

Сейчас же в России курит около 29% граждан, сослался Зыков на данные ВЦИОМ.

Ранее стало известно о том, что Минздрав выступил с инициативой запретить курение кальянов в кафе и ресторанах. С таким предложением ведомство выступило во Всемирный день отказа от табака, празднуемый 31 мая.