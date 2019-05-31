Инженеры NASA завершились испытания орбитального телескопа «Джеймс Уэбб»

Гринбелт, 31 мая. В США завершились испытания орбитального телескопа «Джеймс Уэбб», который заменит космический телескоп «Хаббл». Об этом сообщает пресс-служба Центра космических полетов NASA имени Годдарда.

По данным пресс-службы, специалисты Центра космических полетов NASA и военной компании Northrop Grumman завершили тепловые и вакуумные испытания орбитального телескопа «Джеймс Уэбб». Следующим этапом станет интеграция телескопа и сервисного модуля.

Напомним, орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб» заменит космическую обсерваторию «Хаббл», которая функционировала на орбите уже почти 30 лет. Новый аппарат должен был быть запущен в 2014 году, однако NASA не смогли вовремя завершить создание телескопа, в результате чего запуск аппарата был отложен на сентябрь 2015 года. Позднее запуск был перенесен на октябрь 2018 года, а затем на июль 2019 года.