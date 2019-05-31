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Звезду «Сумерек» утвердили в роли Бэтмена

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Звезду «Сумерек» утвердили в роли Бэтмена

Вашингтон, 31 мая. Кинокомпания Warner Bros официально утвердила британского актера Роберта Паттинсона, получившего известность благодаря мелодраме «Сумерки», в роли Бэтмена.  

Как сообщает американское издание Deadline, студия выбирала между ним и другим английским актером Николасом Холтом, который исполнил роль Зверя в перезапуске «Людей Икс». Однако режиссер будущего фильма о Темном рыцаре Мэтт Ривз настоял на том, чтобы Бэтменом стал именно Паттинсон.

Продюсером ленты станет Дилан Кларк, который ранее продюсировал две части «Планеты обезьян», снятые Ривзом. Ожидается, что в скором времени студия сделает официальный анонс.

Отметим, что новый фильм, который, как ожидается станет частью трилогии, расскажет о молодых годах миллиардера Брюса Уэйна, который только пробует себя в роли защитника Готэма. Поэтому на главную роль искался актер, которому 30 с небольшим лет.

Это будет уже шестая версия Бэтмена за всю историю киноадаптации комикса о Темном рыцаре. В разные годы мрачного супергероя играли Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл и Бен Аффлек. Последний появлялся в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Отряд самоубийц» и «Лига справедливости».

Патинсон играл в фильмах «Гарри Поттер и Кубок огня» (Седрик Диггори) и «Воды слонам!». Однако настоящую популярность ему принесла главная роль в серии фильмов «Сумерки».

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Автор: Антон Соколов
Источник: Deadline
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