В Минздраве объяснили, почему необходимо запретить курение кальяна в ресторанах

Москва, 31 мая. Курение кальяна оказывает негативное влияние на здоровье человека. Кроме того, курение кальяна в тех местах, где иное потребление табака запрещено — в кафе и ресторанах — стимулирует к курению табака. Так член Координационного совета по борьбе против табака при министерстве здравоохранения РФ Виктор Зыков в интервью Федеральному агентству новостей объяснил инициативу ведомства запретить курение кальянов в кафе и ресторанах.

«Этот вопрос уже давно назрел. Кальян — это все-таки курительная принадлежность, с помощью которой потребляются табачные изделия, — рассуждает эксперт. — То есть, это именно курительная принадлежность, и если мы говорим о его курении в тех местах, где потребление табака запрещено, — то это однозначно стимулирование курения табака».

Кроме того, несмотря на то, что производители заявляют об отсутствии в курительных смесях для кальянов табака, на самом деле, табак там, скорее всего, есть. Однако чтобы это определить, нужно проводить экспертизы, а контролирующие органы сейчас не могут этого делать, отмечает Зыков.

«Те вещества, которые содержатся в кальянных смесях, оказывают негативное влияние на здоровье человека. Там есть смеси с никотином, а это говорит о том, что происходит пагубное воздействие на сердечно-сосудистую систему и иные системы организма человека».

Помимо этого, в кальянах в России были обнаружены болезнетворные бактерии и вирусы, напомнил член Координационного совета по борьбе против табака при министерстве здравоохранения РФ.

«Их нашли не в мундштуках, а в шахтах и колбах кальяна, — рассказал собеседник ФАН. — Там были найдены, например, вирусы гепатита, палочка Коха и другие болезнетворные агенты».

Таким образом, с санитарно-эпидемиологической точки зрения курение кальянов в кафе и ресторанах является большой проблемой, резюмировал Зыков.

Ранее Минздрав РФ выступил с поддержкой запрета курения кальяна в кафе и ресторанах. Несмотря на принятый в 2013 году закон «О защите граждан от воздействия табачного дыма», курить кальяны в кафе и ресторанах до сих пор было можно.

31 мая отмечается День отказа от табака или Всемирный день без табака. Памятный день был установлен Организацией Объединенных Наций в 1988 году.

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