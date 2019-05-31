Эксперт назвал оптимальный вариант разрешения спора между Сербией и Косово

Президент непризнанного государства Косово Хашим Тачи заявил о возможности проведения референдума об объединении с Албанией в случае, если Евросоюз не признает республику и продолжит ее изоляцию.

Директор Фонда прогрессивной политики и руководитель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко считает, что ситуация в регионе накаляется, и озвучил два сценария развития ситуации, которые могут быть реализованы в ближайшее время.

В беседе с Федеральным агентством новостей Олег Бондаренко заметил, что наиболее вероятные варианты развития событий — это начало войны либо мирный обмен территориями.

«Либо будет ухудшение ситуации и продолжение конфронтации, которое, я не исключаю, может привести к развязыванию войны. Либо нынешний статус-кво все-таки будет преодолен. Исходя из позиции Приштины, статус-кво уже нарушен. Да, сохранить его хотелось бы всем, но Белграду и Москве это уже очень сложно, если не сказать, что почти невозможно», — заметил директор Фонда прогрессивной политики.

Исходя из вышесказанного, Бондаренко предполагает, что в Косово будет реализована политика разграничения, которая приведет к обмену территориями.

«То есть четыре сербонаселенные общины севера Косово Приштина отдаст Белграду в обмен на две албанонаселенные общины на юге Сербии, в Прешевской долине, которые примыкают к границам Косово. Это общины Прешево и Буяновац, где абсолютное большинство населения — албанцы», — пояснил Олег Бондаренко.

По его мнению, Москва в данном случае может использовать либо дипломатические инструменты влияния и апеллировать к Резолюции 1244 Совета безопасности ООН, либо попытается воздействовать на развитие событий с помощью своего центра МЧС, который находится на юге Сербии в городе Ниш.