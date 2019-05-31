Эксперт назвал оптимальный вариант разрешения спора между Сербией и Косово
Президент непризнанного государства Косово Хашим Тачи заявил о возможности проведения референдума об объединении с Албанией в случае, если Евросоюз не признает республику и продолжит ее изоляцию.
Директор Фонда прогрессивной политики и руководитель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко считает, что ситуация в регионе накаляется, и озвучил два сценария развития ситуации, которые могут быть реализованы в ближайшее время.
В беседе с Федеральным агентством новостей Олег Бондаренко заметил, что наиболее вероятные варианты развития событий — это начало войны либо мирный обмен территориями.
«Либо будет ухудшение ситуации и продолжение конфронтации, которое, я не исключаю, может привести к развязыванию войны. Либо нынешний статус-кво все-таки будет преодолен. Исходя из позиции Приштины, статус-кво уже нарушен. Да, сохранить его хотелось бы всем, но Белграду и Москве это уже очень сложно, если не сказать, что почти невозможно», — заметил директор Фонда прогрессивной политики.
Исходя из вышесказанного, Бондаренко предполагает, что в Косово будет реализована политика разграничения, которая приведет к обмену территориями.
«То есть четыре сербонаселенные общины севера Косово Приштина отдаст Белграду в обмен на две албанонаселенные общины на юге Сербии, в Прешевской долине, которые примыкают к границам Косово. Это общины Прешево и Буяновац, где абсолютное большинство населения — албанцы», — пояснил Олег Бондаренко.
По его мнению, Москва в данном случае может использовать либо дипломатические инструменты влияния и апеллировать к Резолюции 1244 Совета безопасности ООН, либо попытается воздействовать на развитие событий с помощью своего центра МЧС, который находится на юге Сербии в городе Ниш.
«Как на это все отреагирует Вашингтон, спрогнозировать сейчас сложно. И я бы не хотел вдаваться в такие прогнозы. Наиболее оптимальная история для всех — это раздел территорий между Приштиной и Белградом. Только это успокоило бы ситуацию и устроило всех. Сербы отошли бы Сербии, а албанцы — косоварам», — добавил Олег Бондаренко.