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Россия

Путин поручил предоставить семьям гарантии на ипотеку при рождении второго ребенка

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Путин поручил предоставить семьям гарантии на ипотеку при рождении второго ребенка

Москва, 31 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, защищающие права семей с детьми на получение ипотеки с использованием средств материнского капитала.

В конце апреля Путин встретился с членами Совета законодателей. Встреча традиционно состоялась в Таврическом дворце Петербурга. По итогам заседания на сайте Кремля опубликован список поручений главы государства.

В частности, президент распорядился внести ряд изменений в законы, направленные на «совершенствование порядка предоставления льготных ипотечных жилищных кредитов семьям с детьми для приобретения или строительства жилья», в том числе с использованием средств маткапитала. 

Поправки должны защитить права этих семей на получение кредита при рождении второго или последующих детей.

Поручение должно быть реализовано до 1 ноября 2019 года. Ответственным назначен глава правительства Дмитрий Медведев.

Путин поручил предоставить семьям гарантии на ипотеку при рождении второго ребенка

Напомним, 24 апреля Путин встретился с членами Совета законодателей России. На заседании обсуждалась реализация послания президента Федеральному собранию сразу в нескольких сферах. Глава государства обратил внимание на то, что необходимо быть постоянно в диалоге с людьми, а также реализовывать цифровые ресурсы и привлекать деловое и научное сообщества.

Ранее замминистра труда и социальной защиты России Алексей Скляр заявил, что ведомство планирует заменить бумажные материнские сертификаты электронной базой. Как сообщали «Известия», по его словам, если родители захотят получить документ, они смогут взять выписку в органах соцзащиты.

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Автор: Олеся Волкова
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