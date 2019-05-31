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Путин призвал стимулировать организации регистрироваться по месту работы

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Путин призвал стимулировать организации регистрироваться по месту работы

Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин дал правительству поручение разработать механизмы, которые стимулировали бы организации регистрироваться в тех субъектах, где они работают.

Кабинету министров поручено рассмотреть вопрос «о разработке механизмов, стимулирующих регистрацию в едином государственном реестре юридических лиц крупных производственных и иных организаций (центров прибыли) в тех субъектах Российской Федерации, где эти организации осуществляют основную деятельность».

В пятницу на сайте Кремля опубликован список поручений президента России по итогам встречи с Советом законодателей. Мероприятие состоялось в Таврическом дворце Петербурга в конце апреля. 

Российский лидер, в частности, поручил Кабмину РФ внимательно следить за тем, как в регионах создаются домохозяйства для оказания первой помощи.

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Автор: Федор Веснин
Источник: Kremlin .ru
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