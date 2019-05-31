Москва, 31 мая. Россия добилась заметных успехов в создании ракетного вооружения, что стало настоящим «кошмаром» для США и других стран Запада. Об этом говорится в статье китайского издания Sohu.

Издание отмечает, что Россия является одним из лидеров в создании ракетного вооружения, так как российские ракеты способны быстро перемещаться на большие расстояния, а также с легкостью преодолевать вражеские системы противовоздушной обороны.

Издание напомнило, что к 2020 году Россия планирует принять на ворожение перспективный стратегический ракетный комплекс пятого поколения РС-28 «Сармат». Китайские эксперты отмечают, что появление новых ракет на вооружении РФ является весьма тревожным сигналом для США.

Эксперты также отмечают, что благодаря использованию гиперзвуковых боевых блоков «Авангард» (Ю-71), «Сармат» стала «самой страшной» и мощнейшей ракетой в мире, которую невозможно перехватить.

Китайские специалисты уверены, что «Сармат» станет настоящим «кошмаром» для США и других стран Запада. В этой ситуации американцам грозит «технологический вакуум», так как все нынешние усилия США по созданию новой системы ПРО не принесли желаемого результата.

«С каждым днем преимущество США в традиционных вооружениях тает перед российским «Сарматом», — отмечает издание.

Ранее Sohu рассказало об усилиях России по защите Северного морского пути от возможных провокаций со стороны США. По данным издания, Тихоокеанский и Северный флоты России получили новые самолеты Ил-38Н «Новелла», которые будут контролировать ситуацию в районе Северного морского пути.