Электрификация монастыря в Ленобласти проводится на костях малого бизнеса

Строительство и реконструкция подстанций для электрификации острова Коневец проходит в удивительном режиме. Исполнитель работ ООО «Эрланг Северо-Запад» возводит на острове беседку для паломников, но по отношению к своим подрядчикам ведет себя отнюдь не душеспасительно. По факту электрификация Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря проводится на костях малого бизнеса. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Компания «Эрланг Северо-Запад» приняла участие в реставрации древней обители — Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря, основанного в XIV веке преподобным Арсением, — гордо заявлено на официальном сайте компании. — Обитель, которая в этом [2018] году отмечает 625-летие, переживает настоящее возрождение. Восстанавливают архитектурный ансамбль, строят новый причал, переправу. Свою лепту в восстановление монастыря внесла компания «Эрланг Северо-Запад». Инжиниринговая компания завершила первый этап работ по реконструкции ПС 110 кВ Плодовое (ПС 511), обеспечивающей электроэнергией Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь. <…> Во время прокладки линии электропередач сотрудники «Эрланг Северо-Запад» обнаружили на просеке питьевой источник. Компания возвела вокруг него беседку для паломников, а священники из монастыря освятили воду».

Электричество к святым местам «Эрланг СЗ» действительно протянул — на средства по госзаказу на расширение подстанции «Плодовое» и строительство подстанции «Бухта» в Приозерском районе Ленобласти. Заказчиком работ (как и многих других подрядов «Эрланга») выступает сетевая компания «Ленэнерго», а сумма контракта составляет почти 1 млрд 7 млн рублей. По данным с сайта госзакупок, проект должен был быть завершен в декабре 2018 года, но пока предприятие отчиталось только о завершении первого этапа работ.

Строительство беседки для паломников, освященной служителями церкви, — поступок похвальный. Вот только компания забывает упомянуть о том, как непорядочно она строит взаимоотношения со своими субподрядчиками в процессе электрификации святых мест.

«В ноябре прошлого года мы заключили с «Эрлангом» договор на поставку креплений под «егозу» и пяти металлических ворот для «Бухты» и «Плодового», — рассказала ФАН генеральный директор микропредприятия «Стройкомплект-М» Ирина Антонова. — Работы выполнять надо было срочно, «Эрланг» внес предоплату. Мы привезли и смонтировали ворота, выполнив все условия по договору, уже 19 декабря генеральный директор «Эрланга» подписал нам накладную».

По условиям договора предполагалась отсрочка окончательного расчета на 100 дней. Но вместо окончательного расчета по поставке продукции с микропредприятия внезапно потребовали затратных строительно-монтажных работ, которые якобы есть в проекте (но не в техническом задании на поставку): возведения ленточного фундамента под всеми воротами.

«Я надеялась, что это просто какое-то недоразумение, и составила им письмо, в котором подробно все объяснила. Мы маленькое предприятие, фактически кормим сами себя, и под выполненные работы и материалы я брала кредит, который необходимо отдавать. Стоимость работ, которые с нас требуют, не намного меньше суммы окончательного расчета. Я написала письмо генеральному директору «Эрланга» Павлу Белинскому, который никогда не выходит на связь с поставщиками и субподрядчиками, попыталась объяснить ситуацию и попросила перевести хотя бы 100 тысяч по накладной, поскольку из-за долгов ФНС нас заблокировали. Тогда мы с трудом выкрутились, для этого мне пришлось дополнительно влезать в долги», — поделилась Антонова.

Объяснить уважаемым крупным предпринимателям микробизнес пытался следующее. Ни в техническом задании, ни в спецификациях, ни в каких-либо других документах не значилось и не могло значиться ни заземление, ни бетонная лента фундамента. Возможно, такие работы есть в проекте, и не исключено, что на них выделены средства, но к Стройкомплекту, который работает по договору поставки продукции, они не имеют отношения.

Ворота уже смонтированы и стоят. А под ними лежат шестиметровые бетонные плиты для временного проезда, вдавленные в землю и уплотненные большегрузами и строительной техникой. Извлечь эти плиты можно только с помощью крана, и лишь потом можно рыть котлован под фундамент. На пяти воротах все это обойдется практически в ту же сумму, которую «Эрланг СЗ» должен микропредприятию.

«Мы предложили рассмотреть эти работы отдельно и за отдельные деньги, с учетом строительных кранов, которые поднимут дорожные плиты, — рассказала директор «Стройкомплекта». — На это начальник отдела закупок «Эрланг Северо-Запад» Ольга Багандова, с которой осуществлялось взаимодействие по поставкам, направила нам подписанное директором письмо с угрозой: в случае отказа от выполнения строительно-монтажных работ нашими деньгами за ворота они оплатят фундамент «альтернативной организации».

Почему-то в письме, завизированном подписью директора ООО «Эрланг Северо-Запад» Павла Белинского, попытка задействовать в строительно-монтажных работах поставщика называлась «устранением замечаний». В переводе на бытовую ситуацию это аналогично покупке дивана в мебельном магазине с требованием поклеить в комнате обои, если продавец хочет полной оплаты за продукцию.

В общем, осознав, что происходящее — вовсе не недоразумение, а осознанная политика компании «Эрланг Северо-Запад», Антонова сообщила представителю фирмы, что обратится в суд, но над ней только посмеялись.

«Когда я сказала, что у нас нет выбора и мы будем вынуждены пойти в арбитраж, Багандова засмеялась: «Да обращайтесь куда хотите!» — констатировала предпринимательница.

Надо отметить, что генеральный директор микропредприятия «Стройкомплект-М» Ирина Антонова — глубоко интеллигентная дама пенсионного возраста. Ее маленькое производство добросовестно работает уже 25 лет, и все последние годы по сути представляет собой форму самозанятости для хозяйки предприятия и рабочих, производящих и устанавливающих ворота. Ситуация, в которую попал «Стройкомплект-М» в результате непорядочного поведения заказчика, поставила компанию на грань банкротства, но заказчик, видимо, посчитал, что даже юридически защитить микропредприятие будет некому.

Эксперты полагают, что история со «Стройкомплектом-М» показательна, но отнюдь не оригинальна. В последние годы принуждение субподрядчиков к дополнительным, не прописанным в договоре работам распространено и де-факто становится своего рода формой «отката».

«К сожалению, подобные ситуации носят не единичный, а массовый характер, — прокомментировал ситуацию ФАН правозащитник Сергей Генкин. — С подрядчиков сейчас почти всегда требуют выполнения не предусмотренных договором работ, этим грешит большинство заказчиков, которые не хотят расплачиваться, особенно в строительной сфере. Это такая форма псевдоэкономии. Из моей практики могу сказать, что в большинстве случаев деньги за работы, которые бесплатно выполняют одни подрядчики, расписываются на других, и это не что иное, как форма нелегального вывода денег. Все эти сюжеты как под копирку: исполнителю выставляется претензия, и якобы в связи с невыполнением обязательств средства идут другим компаниям. В данном конкретном случае, когда с поставщика, работающего по накладной, а не по «КС-ке», требуют строительных работ, нарушения с точки зрения закона видны невооруженным глазом, но так бывает не всегда».

Взглянуть на ситуацию со строительством подстанций для электрификации острова Коневец нам удалось лишь на одном примере. Возможно, компания «Эрланг Северо-Запад», классический представитель крупного бизнеса в регионе с миллиардами выручки, по отношению к остальным своим партнерам ведет себя исключительно порядочно.

Однако пример с воротами на подстанции не может не наводить на мысли: какие еще работы распределены на предприятия, в техзаданиях которых этих работ не числится? Какого качества эти работы и кто несет ответственность за действия, которые крупное предприятие немного обогатит, а малое может просто уничтожить?