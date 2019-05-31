СНБО предупредил Украину о рисках потери транзита газа

Киев, 31 мая. Потеря транзита газа через Украину и запрет на экспорт нефти из России создадут наибольшие риски для страны, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.

«Есть проблемы, которые создают наибольший риск — это проблема потери транзита газа через территорию Украины с 1 января следующего года», — сказал Данилюк.

Он также отметил другую важную для Украины проблему, которая связана с ограничением поставок дизеля, масел и запрета на поставки нефти.

Напомним, после введения украинским руководством ограничительных мер в отношении России Москва приняла ответные действия. В частности, российские власти расширили запрет на ввоз в Россию украинской продукции машиностроения, а также запретили экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Действие договора о транзите российского газа в Евросоюз через территорию Украины истекает в конце этого года. Еврокомиссия, Россия и Украина проводят переговоры по данному вопросу, но пока к конкретным договоренностям не пришли.