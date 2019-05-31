СНБО Украины обсудит Донбасс на своем первом заседании в новом составе

Киев, 31 мая. Первое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет посвящено ситуации, сложившейся в Донбассе. Об этом в пятницу заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.

«Первое полноценное заседание будет посвящено проблемам на востоке, войне на востоке нашей страны​​​. Ну и также через одно заседание будет посвящено проблемам в сфере энергетики», — заявил он, выступая в эфире украинского телевидения.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созовет совещание СНБО, чтобы обсудить проблемы в угольной промышленности страны. Это произошло вскоре после того, как на львовской шахте случился обвал породы, в результате чего погибли двое горняков.

Отметим также, что Зеленский осуществил кадровые перестановки в ведомстве. Он назначил секретарем СНБО бывшего министра финансов Александра Данилюка, а сам стал новым председателем организации. В обновленный состав совета также вошли первый заместитель главы СБУ Иван Баканов, глава администрации президента Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк и министр финансов Оксана Маркарова.

В то же время из состава СНБО были исключены бывший секретарь ведомства Александр Турчинов, бывший глава администрации президента Игорь Райнин, бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко и министр информационной политики Юрий Стець.

Напомним, что Зеленский еще во время предвыборной кампании обещал приложить максимум усилий для того, чтобы закончить гражданскую войну на Украине. Вооруженный конфликт на востоке страны продолжается уже шестой год. В 2015 году были приняты минские соглашения, которые должны были положить конец кровопролитию, однако Киев с тех пор не выполнил ни одного пункта из этих документов.